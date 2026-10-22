Matthei cuestiona a Republicanos: “Nunca he visto que digan perdón, me equivoqué”

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una dura crítica contra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y el Partido Republicano, acusándolos de no reconocer sus errores, en medio de la controversia por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales.

En conversación con radio ADN, la también exsenadora y exministra cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a la polémica y aseguró que nunca ha visto a sus autoridades admitir públicamente una equivocación.

“A ver, yo nunca he visto que este gobierno o que republicanos en general digan que se han equivocado. Eso no existe en el mundo de ellos. ¿Tú lo has visto alguna vez?”, planteó.

Al ser consultada sobre si esa actitud respondía a una postura de soberbia, Matthei evitó atribuirle una motivación específica, pero insistió en su cuestionamiento.

“Yo no sé. No sé si es soberbia o es una forma de… Pero nunca jamás los he visto que digan, perdón, me equivoqué. Nunca”, afirmó.

La exalcaldesa contrastó esa actitud con la que, a su juicio, tenía el expresidente Sebastián Piñera, asegurando que habría actuado de manera distinta frente a una controversia de esta naturaleza.

“Cosa que uno sí veía en el presidente Piñera. O sea, si el presidente Piñera hubiese sabido esto de indulto, lo hubiera parado en el acto”, sostuvo.

Matthei también puso en duda el nivel de conocimiento que tenía el Presidente Kast sobre las decisiones adoptadas por su administración y cuestionó la coordinación entre las autoridades del Ministerio de Justicia y La Moneda.

“Entonces uno se pregunta al presidente, ¿supo? ¿No supo? El ministro de justicia o el subsecretario de justicia actúan sin avisarle nada a nadie. ¿Cómo es la cosa? O sea, nadie se dio cuenta del impacto que esto iba a tener”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos al Ejecutivo por la aplicación de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, una decisión que Matthei consideró inaceptable y que, a su juicio, debió evitarse mediante todos los mecanismos disponibles.

“Aunque hubiese uno, y en general no solamente contra menores, cualquier delito de violación y de abuso es algo absolutamente inaceptable. Yo, por lo menos, hubiese hecho todo lo posible, recurrir a cuanto organismo hay, para no firmar. No firmo”, afirmó.

La excandidata presidencial rechazó que la interpretación jurídica atribuida por el Gobierno a la doctrina de la Corte Suprema fuera suficiente para justificar la decisión. Según sostuvo, las autoridades debieron anticipar las consecuencias políticas y sociales de conceder estos beneficios.

“Esto debió haber previsto que iba a ser un bombazo desde el punto de vista de la opinión pública. Yo, por lo menos, no hubiese firmado, pero ni por nada. Y si se iban de recurso de amparo, que lo hicieran”, expresó.

Matthei también cuestionó que exista claridad sobre la obligación legal del Ejecutivo de conceder las rebajas cuando se cumplen los requisitos establecidos. En ese sentido, recordó que anteriormente se habían presentado recursos de amparo frente a decisiones de no otorgar beneficios.

A su juicio, si existían dudas sobre el alcance de la normativa, el Gobierno pudo haber solicitado al Congreso una modificación legal urgente para impedir que personas condenadas por delitos sexuales accedieran a estas rebajas, independientemente de la fecha en que cometieron los delitos.

“Entonces, si había alguna duda, ¿por qué no fueron con una ley súper rápida al Congreso y dijeron: ‘Miren, se excluyen de estos beneficios tanto los que cometieron delitos sexuales antes de la ley como después de la ley’? Eso probablemente hubiese sido aprobado en una semana”, planteó.

La exalcaldesa manifestó que espera que la controversia derive en una revisión legislativa que aclare tanto la exclusión de condenados por delitos sexuales como las atribuciones del Ejecutivo para rechazar las solicitudes.

“A mi juicio, no está obligado a conceder la rebaja de pena, pero creo que la ley salió mala. No es clara. Y cuando no es clara, yo hubiese usado todos los argumentos para no firmar y no conceder este tipo de rebaja de pena”, concluyó.