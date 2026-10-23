Detienen a alumno de 16 años con pistola de fogueo adaptada para disparar en liceo de San Miguel

Un estudiante de 16 años fue detenido por Carabineros luego de ser sorprendido portando una pistola de fogueo modificada y adaptada para disparar al interior del Liceo Politécnico San Luis, ubicado en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

El procedimiento se registró alrededor de las 16:50 horas de este jueves, después de que el establecimiento educacional, situado en la Gran Avenida José Miguel Carrera, alertara a la policía sobre la presencia de un arma en la mochila de uno de sus alumnos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mochila del adolescente se encontraba abierta, circunstancia que permitió advertir el arma en su interior y motivó el aviso a Carabineros.

Personal policial concurrió hasta el recinto y verificó que se trataba de una pistola de fogueo marca BBM, modelo Bruni 92, calibre 9 milímetros, que había sido modificada y adaptada para efectuar disparos.

Durante la revisión, los funcionarios constataron que el arma mantenía un cargador y dos cartuchos de fogueo modificados, cada uno de ellos con un proyectil de plomo.

Tras el hallazgo, Carabineros procedió a detener al estudiante en el mismo establecimiento educacional.

Según la información policial, el adolescente registraba antecedentes anteriores, aunque no mantenía causas vigentes al momento del procedimiento.

Tanto la pistola como las municiones fueron incautadas y remitidas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), donde serán sometidas a los peritajes correspondientes para establecer sus características y condiciones de funcionamiento.

Los antecedentes entregados no precisan cómo el estudiante obtuvo el arma ni las circunstancias en que ingresó con ella al establecimiento.