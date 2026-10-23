Kast evalúa rechazar coalición militar de Trump contra los cárteles por dudas sobre soberanía

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast evalúa rechazar la incorporación formal de Chile a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), la iniciativa militar promovida por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente. La decisión, que todavía no está zanjada, responde a las dudas que existen en La Moneda sobre el eventual despliegue de las Fuerzas Armadas, el uso de fuerza letal y sus implicancias para la soberanía nacional.

La definición deberá adoptarse antes del próximo martes 27 de octubre, cuando representantes de los países integrantes y observadores del Escudo de las Américas se reúnan en República Dominicana para abordar la firma del acuerdo.

Según informó Meganoticias, fuentes del Ejecutivo señalan que Chile ya habría comunicado a Estados Unidos la posibilidad de no suscribir la iniciativa. Por su parte, Radio Bío Bío informó que el Ministerio de Defensa evaluará si la legislación chilena permite participar en la coalición y bajo qué condiciones.

La cita internacional será encabezada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y contará con la convocatoria al ministro de Defensa chileno, Fernando Barros. Se espera que entre 19 y 20 países participen en la suscripción del acuerdo.

La Coalición contra los Cárteles constituye el componente militar del Escudo de las Américas, alianza a la que Chile adhirió en septiembre pasado. Su objetivo es establecer mecanismos de coordinación, cooperación y eventual actuación de las Fuerzas Armadas de los países participantes frente a organizaciones criminales y narcoterroristas.

Precisamente ese último aspecto genera reparos dentro del Gobierno chileno. La preocupación apunta a los márgenes de acción que tendrían las fuerzas militares bajo la coalición y a la posibilidad de que sus operaciones contemplen el uso de fuerza letal dentro del territorio de los países integrantes.

Uno de los escépticos frente a la iniciativa sería el propio ministro Barros, quien, cuando Chile adhirió al Escudo de las Américas, sostuvo que la participación no comprometería la soberanía nacional, no generaría nuevas obligaciones y tampoco implicaría la intervención de las Fuerzas Armadas.

La eventual firma de la coalición militar abriría un escenario distinto al de la adhesión política y estratégica que el Ejecutivo había defendido inicialmente.

En medio de estas dudas, la Embajada de Estados Unidos en Chile realizó gestiones durante esta semana con parlamentarios oficialistas para promover la incorporación del país. Entre los dirigentes contactados figuran los senadores de Renovación Nacional Manuel José Ossandón y Andrés Longton, además del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Ossandón manifestó su disposición a participar en instancias internacionales destinadas a combatir el crimen organizado, aunque condicionó ese respaldo al respeto de la soberanía chilena.

“Como presidente del Parlamento Andino, he visto cómo ha sufrido Colombia, Ecuador y Perú con el crimen organizado. No podemos llegar a lo que están viviendo ellos. Por eso, cualquier asociación u organización tenemos que estar ahí. Pero, por supuesto, protegiendo nuestra soberanía”, declaró a Meganoticias.

Desde Estados Unidos, fuentes de su Ejecutivo han sostenido que la integración a la coalición no significaría una pérdida de soberanía y que cualquier acción militar requeriría la aprobación expresa de cada país, además de ajustarse a su legislación interna.

Las mismas fuentes advierten que Chile podría convertirse en el único integrante del Escudo de las Américas que no suscriba el acuerdo militar.

Sin embargo, una eventual negativa no significaría necesariamente abandonar el Escudo de las Américas. Chile podría mantener su participación en la dimensión política y estratégica de la alianza, incluida la cooperación y el intercambio de inteligencia, sin incorporarse formalmente a su estructura militar.

Otra alternativa que se analiza es participar en la Coalición contra los Cárteles como país observador, fórmula que permitiría mantener un vínculo con la iniciativa sin asumir todas las condiciones correspondientes a sus miembros plenos.

La decisión también considera las posibles consecuencias diplomáticas de rechazar una de las principales iniciativas de seguridad regional promovidas por Trump, particularmente después del acercamiento entre ambos gobiernos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, La Moneda espera el regreso del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra de gira por Europa, para resolver la postura definitiva durante el fin de semana.

La determinación podría comunicarse el lunes, un día antes de la reunión en República Dominicana. El Ejecutivo también deberá decidir si enviará una delegación para explicar personalmente la posición chilena o si optará por ausentarse de la cumbre.