Maternidad más tardía y menos hijos: cómo cambian los hábitos de consumo de las chilenas

La maternidad en Chile ha experimentado cambios significativos durante las últimas décadas. Entre 1992 y 2025, la edad promedio de las mujeres al convertirse en madres pasó de 26 a 32 años, mientras que el promedio de hijos por mujer disminuyó de 2,4 a 1,1.

De acuerdo con el estudio “Tendencias, desafíos y oportunidades” de NielsenIQ, que reúne información de Homescan, Scantrack, Retail Index y Chile 3D 2026, estas transformaciones demográficas también se reflejan en las decisiones de consumo y las prioridades de las mujeres en distintas etapas de sus vidas.

El análisis compara los hábitos de compra de quienes aún no tienen hijos con los de las mujeres que ya son madres. Entre las principales diferencias, identifica cambios en las categorías de productos en las que concentran sus gastos, así como en la percepción de los recursos económicos del hogar y la confianza en la crianza.

Belleza y cuidado personal marcan el consumo antes de ser madres

Entre las mujeres de hasta 35 años que todavía no tienen hijos, las decisiones de compra muestran una mayor inclinación hacia el cuidado personal, especialmente en categorías como dermocosmética, maquillaje y productos de styling. Según la medición Homescan de NIQ, esta tendencia también se expresa en una preferencia por productos de mayor nivel dentro de estos segmentos.

Un ejemplo es el crecimiento de los secadores de pelo multistyler, cuyas ventas aumentaron un 28% en unidades respecto del año anterior, según datos de Scantrack de NIQ. A esto se suma que tres de cada diez mujeres sin hijos incrementaron su gasto en belleza durante este año, de acuerdo con el estudio Chile 3D 2026.

El canal de compra también es un factor relevante. Cuatro de cada diez mujeres prefieren adquirir productos de belleza en tiendas especializadas. Además, cinco de cada diez consideran que estos establecimientos han mejorado su oferta y disponen de productos que no se encuentran en otros lugares, según Chile 3D 2026.

Las diferencias generacionales en la percepción de la crianza

Una vez que tienen hijos, las mujeres enfrentan otras prioridades y preocupaciones, entre ellas la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades familiares. El estudio de NielsenIQ identifica diferencias entre generaciones tanto en la percepción de la economía del hogar como en la seguridad que sienten respecto de su rol como madres.

En cuanto a los recursos económicos, el 54% de las madres de la Generación X considera que el dinero disponible en su hogar es suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos. Entre las Millennials, esta proporción alcanza el 49%, mientras que en la Generación Z desciende al 43%.

Las diferencias también se observan en la confianza sobre la crianza. El 74% de las madres de la Generación X afirma sentirse segura de estar criando a sus hijos de la mejor manera posible. La cifra baja al 67% entre las Millennials y al 59% en la Generación Z.

Los resultados muestran que las prioridades y percepciones de las mujeres varían según su etapa de vida y generación, en un contexto marcado por el retraso de la maternidad y la disminución del número promedio de hijos por mujer en Chile.