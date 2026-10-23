Pelea en la derecha por rebajas de penas: Squella lanza dardo a Larraín con alusión a Paul Schäfer

La controversia por las 56 rebajas de condena a abusadores sexuales de menores abrió un nuevo enfrentamiento en la derecha. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió a los cuestionamientos del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI) con una sola frase que reabrió uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria política: su defensa de Colonia Dignidad.

“Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán?”, escribió Squella en X, aludiendo al fallecido líder del enclave alemán, condenado por abusos sexuales contra menores.

La referencia no fue casual. Durante los años 90, Larraín defendió públicamente Colonia Dignidad y cuestionó los operativos policiales contra Schäfer, llegando a calificarlos como parte de un “montaje”, según documentó El Mostrador. Años después, el exsenador aseguró que había sido engañado, negó haber sido amigo del líder de la secta y sostuvo que su intervención buscaba preservar el funcionamiento del hospital del recinto.

El ataque de Squella llegó luego de que Larraín contradijera la defensa del ministro Fernando Rabat, quien concedió directamente los beneficios invocando jurisprudencia de la Corte Suprema. El exministro recordó que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se impulsó la Ley 21.421, que excluyó de las rebajas a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, y sostuvo que fallos recientes avalan aplicar esa prohibición.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Fernando Sánchez también cuestionó al exministro. “Era bien fácil poner una norma que dijera claramente que aplica la ley vigente a la fecha de pedirse el beneficio. No lo hizo”, afirmó, acusándolo de confiar en las “buenas intenciones” de los jueces.

Sánchez extendió sus críticas a los ministros posteriores, a quienes reprochó no haber alertado al Congreso sobre los fallos judiciales. “Quizás no les molestaba tanto el resultado. La izquierda siempre ha sido generosa con los delincuentes”, lanzó.

La crítica a la redacción de la norma contrasta con la historia legislativa de 2022, donde quedó consignado que, según Larraín, la exclusión debía aplicarse inmediatamente a las nuevas postulaciones, incluso respecto de condenas anteriores.

Desde la oposición, el diputado socialista Juan Santana destacó que “el Ministro de Justicia de Piñera contradice completamente al Ministro de Justicia de Kast”. La diputada comunista Irací Hassler compartió la declaración sin comentarios, mientras el exministro Giorgio Jackson la acompañó con un escueto “Game over”.