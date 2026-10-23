Presupuesto 2027: rechazan fondos para Plan Nacional de Búsqueda y dejan en $1.000 sitios de memoria

La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos despachó este jueves la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos correspondiente al Presupuesto 2027, pero rechazó recursos destinados al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia y modificó el financiamiento para sitios de memoria, en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por los ajustes presupuestarios propuestos por el Gobierno.

Según consta en el registro oficial del Senado, la sesión del 22 de octubre terminó con la aprobación del resto de la partida por cuatro votos a cero, mientras que las disposiciones relacionadas con las iniciativas de derechos humanos también fueron rechazadas por unanimidad.

Una de las modificaciones afectó al Servicio Médico Legal (SML), específicamente los recursos asociados a las pericias forenses del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa destinada a esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

En el capítulo 03, correspondiente al SML, se rechazaron los recursos vinculados a tareas de peritaje contemplados en la Glosa 02, letra D, relativa a personal, y en la Glosa 03, letra D, correspondiente a pericias.

En tanto, en el capítulo 06, programa 02, correspondiente al Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se rechazaron los recursos destinados a la continuidad de las actividades del Plan Nacional de Búsqueda.

Las disposiciones objetadas corresponden a la Glosa 02, letra A, asociada a gastos de personal, y a la Glosa 03, letra B, relativa a bienes y servicios necesarios para ejecutar las labores del programa.

La subcomisión también modificó el financiamiento destinado a los sitios de memoria. En el capítulo 06, programa 01, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se redujo a $1.000 la asignación 029 del subtítulo 24, ítem 02, correspondiente a una transferencia al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La decisión se produce después de que organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y agrupaciones vinculadas a sitios de memoria advirtieran sobre las consecuencias de los recortes incluidos en la propuesta presupuestaria del Ejecutivo para 2027.

De acuerdo con antecedentes difundidos por Interferencia y BioBioChile, 128 organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria y agrupaciones de familiares denunciaron una disminución de los recursos destinados a diligencias y peritajes forenses del Plan Nacional de Búsqueda.

Según sus cálculos, el presupuesto consolidado para estas tareas disminuiría en aproximadamente $391 millones respecto de 2026, equivalente a una reducción real del 27,71%.

En particular, los recursos destinados a diligencias del Programa de Derechos Humanos pasarían de aproximadamente $1.037 millones a $844 millones, mientras que el financiamiento para pericias forenses del Servicio Médico Legal disminuiría de $490 millones a $291 millones.

Las organizaciones advirtieron que estos ajustes podrían afectar las investigaciones en terreno, la recolección de testimonios, las prospecciones y los análisis destinados a identificar restos de personas detenidas desaparecidas.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Liquiñe, Claudia Bascuñán Álamos, manifestó su preocupación por las consecuencias que las reducciones presupuestarias podrían tener sobre las investigaciones.

“Estas decisiones afectan directamente a las familias que siguen esperando respuestas y ponen en riesgo avances que han costado años de lucha”, afirmó a BioBioChile.

La representante agregó que “la verdad, la memoria y la justicia no pueden depender del presupuesto disponible ni de la voluntad del gobierno de turno. La búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos es una responsabilidad permanente del Estado, no una opción”.

Las críticas también apuntaron al financiamiento de los sitios de memoria. Según los antecedentes presentados por las organizaciones, la propuesta del Ejecutivo contemplaba una disminución real del 36,74% en los recursos conjuntos del Programa de Sitios de Memoria y los aportes canalizados mediante el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En cifras, los fondos pasarían de aproximadamente $2.888 millones a $1.879 millones, mientras que el programa específico de sitios de memoria registraría una reducción real del 60,69%.

Las agrupaciones también cuestionaron la eliminación de la línea de inversión destinada a proyectos de conservación, rescate arqueológico y mejoramiento de infraestructura.

Consultada anteriormente por BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos reconoció una disminución en el presupuesto propuesto para el Plan Nacional de Búsqueda, pero aseguró que las diligencias continuarían desarrollándose.

La repartición explicó que, considerando los recursos para personal y bienes y servicios, el presupuesto del programa pasaría de $1.242 millones en 2026 a $1.187 millones en 2027, equivalente a una reducción nominal del 4,47%.

Según la subsecretaría, la diferencia respecto de las cifras denunciadas por las organizaciones se explica por los componentes incluidos en cada cálculo. Mientras las agrupaciones consideran los recursos destinados específicamente a diligencias y pericias, el Ejecutivo incorpora también los gastos de personal.

La autoridad señaló que los recursos para personal aumentarían de $205 millones a $343 millones, mientras que los destinados a bienes y servicios disminuirían de $1.036 millones a $843 millones.

El Gobierno atribuyó este ajuste a una mejor planificación y optimización de gastos, incluidos los viáticos, y sostuvo que se mantendrían los recursos necesarios para realizar las diligencias de búsqueda.

Respecto del Servicio Médico Legal, la subsecretaría informó que el proyecto contemplaba $777,3 millones para el Plan Nacional de Búsqueda, manteniendo una dotación de 14 profesionales asociados a esas funciones. También vinculó la reducción de determinadas partidas a recursos que no fueron ejecutados durante 2026.

Las decisiones adoptadas por la Tercera Subcomisión Mixta corresponden a una etapa de la discusión legislativa del Presupuesto 2027, por lo que las modificaciones y rechazos todavía deben continuar su tramitación en el Congreso antes de que se determine el financiamiento definitivo de estas iniciativas.