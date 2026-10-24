Fuego amigo: Rubilar emplaza a Rabat a pedir disculpas públicas por rebaja de condenas

La exministra de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Karla Rubilar (RN), cuestionó en duros términos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de decretos que concedieron rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y también por violaciones a los Derechos Humanos (DDDH), y lo emplazó a ofrecer disculpas públicas a las víctimas y sus familias.

Rubilar calificó el actuar del gobierno como “una muy mala decisión” y un “error gravísimo”, planteando que el Ejecutivo debe reconocer prontamente lo ocurrido y explicar las razones que llevaron a la cartera de Justicia a aplicar estos beneficios.

“Yo creo que el ministro Rabat al menos debe pedir disculpas públicas”, sostuvo la exsecretaria de Estado, según reportó T13, apuntando directamente al impacto que la medida ha provocado entre quienes debieron atravesar largos procesos judiciales para conseguir una condena contra los responsables de delitos sexuales.

“Detrás de esta decisión hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena. Hay un dolor desgarrador”, afirmó. A ello sumó la incertidumbre que, según señaló, enfrentan actualmente las víctimas y sus cercanos ante la posibilidad de que los condenados hayan recuperado su libertad antes de cumplir íntegramente las penas originalmente impuestas.

Una señal de Kast

La exministra también dirigió parte de sus críticas al Presidente José Antonio Kast. Según planteó, el mandatario debería pronunciarse públicamente y aclarar si, como sostuvo Rabat, desconocía la existencia de los decretos.

“Creo que es indispensable (…) escuchar del Presidente de la República que él no sabía y que, si él hubiese sabido, jamás, jamás esto habría pasado”, afirmó Rubilar. A su juicio, una declaración presidencial en esos términos podría contribuir a entregar tranquilidad a las familias de las víctimas.

Rubilar valoró, en todo caso, que el Ejecutivo haya decidido dejar de tramitar nuevas rebajas mediante esta vía administrativa, medida que calificó como “un muy buen primer paso”, aunque advirtió que no resulta suficiente. El gobierno también anunció iniciativas legales destinadas a restringir estos beneficios y garantizar que las víctimas puedan ser oídas.

Asimismo, la exministra sostuvo que la controversia exige ir más allá de la discusión jurídica y poner el foco en las consecuencias para quienes fueron afectados por los delitos. En esa línea, insistió en que frente a una decisión que considera equivocada corresponde asumir responsabilidades, entregar explicaciones y corregir el procedimiento.

“Cuando uno comete un error, lo mejor es salir a reconocerlo tempranamente”, afirmó, quien además cuestionó que se invoquen criterios de economía procesal para justificar una medida que, a su juicio, termina trasladando el costo de la decisión a las víctimas y sus familias.