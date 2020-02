Virus chino “contagió” a la mayor feria de tecnología móvil del mundo

Intel Corp. y MediaTek Inc. no participarán en el Mobile World Congress (MWC), con lo que se suman a una lista de nombres importantes que no estarán en la mayor exhibición anual de la industria inalámbrica debido a las preocupaciones sobre la propagación del nuevo coronavirus.

Los gigantes tecnológicos Ericsson AB, Sony Corp. y LG Electronics Inc. ya se retiraron de la conferencia programada para comenzar en la Fira Gran Vía de Barcelona el 24 de febrero, con lo que dejan vastas franjas de espacio desocupado en los pabellones 2 y 3, los más populares del lugar. Intel dijo que se retira del programa por una medida de “mayor precaución”.

El creciente número de cancelaciones ha puesto en jaque un evento que representa el punto culminante de la agenda de la industria móvil, una conferencia en la que las empresas de teléfonos inteligentes y redes, desde Huawei Technologies Co. a Samsung Electronics Co., exhiben sus artículos y lanzan nuevos productos. El sistema global para las comunicaciones móviles, GSMA, organizador de la reunión, dijo que el evento se llevará a cabo independientemente de las cancelaciones, aunque requiere que los asistentes demuestren que no han puesto un pie en China continental en las dos semanas previas a su presentación.

El MWC es importante para la ciudad de Barcelona, así como para muchas de las compañías más pequeñas que, de otro modo, no tendrían acceso a una audiencia tan grande de operadores y consumidores móviles. Grandes contingentes nacionales desde Turquía hasta Corea del Sur asisten a la feria para impulsar las negociaciones y las inversiones internas.

Para la industria móvil en su totalidad, se suponía que el MWC 2020 serviría como plataforma de lanzamiento de productos y servicios inalámbricos de quinta generación para el público masivo.

Con MediaTek, Intel, Ericsson y también Nvidia Corp. al margen por los temores sobre la propagación del coronavirus, algunos de los mayores promotores de la tecnología 5G no asistirán a la feria. Ericsson dijo que presentará sus últimas innovaciones en eventos localizados más pequeños denominados Ericsson Unboxed, en tanto Sony planea lanzar sus últimos dispositivos móviles a través de una transmisión en vivo en su canal de Xperia en YouTube.

Huawei y Samsung, habitualmente los dos que más llaman la atención en el MWC, mantienen su compromiso para asistir este año, aunque se espera que ambas compañías reduzcan su presencia. Numerosas empresas chinas, incluidas Xiaomi Corp. y ZTE Corp., han manifestado su disposición a trabajar en medidas para frenar el virus en lugar de faltar a la feria.

La propagación mundial del coronavirus ha diezmado diversas conferencias, como el espectáculo aéreo anual de Singapur, que perdió decenas de asistentes corporativos, pero siguió adelante según lo previsto a menor escala. GSMA ha intensificado las precauciones sanitarias para tranquilizar a los visitantes de Fira Gran Vía, al desaconsejar los apretones de manos, la introducción de escáneres de temperatura corporal, el intercambio de micrófonos de forma rutinaria en las áreas de presentación y la restricción de la entrada para los recién llegados de China.

Muchas de las empresas chinas más pequeñas ahora deben lidiar no solo con las restricciones de viaje en su país, sino además con plazos muy ajustados para llegar a Barcelona, pues, para participar en el primer día del MWC, deberán haber salido de China el 10 de febrero.

Hasta ahora la lista de cancelaciones está integrada por Intel, MediaTek, Ericsson, Sony, LG, Amazon, Nvidia, NTT Docomo y Vivo. En tanto, los asistentes confirmados son Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Oppo, Motorola/Lenovo, TCL y ZTE.