ONG de Venezuela computa 1.849 “presos políticos” tras las recientes excarcelaciones

La ONG Foro Penal informó este jueves que, tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.849 “presos políticos”, la mayoría detenidos en contexto de protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro.

A través de X, Foro Penal detalló que, del total de “presos políticos” -todos adultos-, 1.628 son hombres y 221 mujeres, de los cuales 1.687 son civiles y 162 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera que han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía informó sobre 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar este número en su totalidad.

El martes, el presidente de la organización, Alfredo Romero, informó que Foro Penal verificó “más de 100” excarcelaciones en diciembre, aunque no precisó el dato, mientras que en noviembre reportó 169.

Otras organizaciones, como ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, reportan más de 300 personas excarceladas en diciembre.

La mayor coalición opositora considera “presos políticos” a los arrestados durante las protestas poselectorales, mientras que el Gobierno asegura que en el país no hay ningún detenido por razones de conciencia.