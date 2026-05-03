Elisa Montesinos autora de “Oye Gabriela”: “Siento que Mistral es mi guía espiritual y literaria”

La escritora y periodista Elisa Montesinos, quien publicó bajo el seudónimo Elisa Clark, propone una aproximación distinta a la figura de Gabriela Mistral en su libro Oye, Gabriela (Editorial Cuarto Propio)

No es una biografía, es una novela de ficción sobre la mítica figura de Mistral. “Me inventé un personaje literario, Elisa Clark, para escribir literatura”, explica la autora, quien buscaba separar ese registro de su trabajo periodístico. Esa decisión también se traslada al libro, donde juega con los límites entre realidad e invención.

“La idea es jugar también con la ficción y la realidad, tensionar para que la gente dude”, explica.

El libro no presenta a Mistral como un personaje central en escena, sino como una figura que aparece a través de múltiples voces. “Hablan distintas personas sobre ella, de distintos lugares”, señala Montecinos, desde investigadores hasta documentos. En esa línea, agrega que “más que Mistral hable, hablan distintas voces sobre ella”.

Parte importante del origen del libro está en su experiencia como periodista. Montecinos investigó el legado mistraliano tras la muerte de Doris Dana, lo que la llevó a trabajar con archivos, documentos y especialistas.

“Me enfrenté con el archivo, con el legado mistraliano y con una serie de investigadores, académicos, funcionarios que rondaban estos papeles”, cuenta.

En ese sentido, detalla que para algunos escritores Gabriela Mistral es una figura espiritual importante. En su caso “siento que es mi guía, de alguna forma espiritual, literaria, y también que me hace trabajar. Desde que empecé esta serie de reportajes yo pensé que eran uno, dos, tres, fueron un montón y luego vino la novela “, dice.

Revisa la entrevista completa a continuación: