Acusan a Alberto Undurraga de “saltarse” la institucionalidad partidaria en carta interna de la DC

Una carta interna enviada por el militante Luis Eduardo Thayer Morel al presidente de la Democracia Cristiana (DC) y candidato presidencial, Alberto Undurraga, desató tensiones dentro del partido, acusándolo de tomar decisiones que contravienen los acuerdos internos.

En el documento, Thayer critica que Undurraga haya convocado por correo electrónico la formación de comandos regionales para su candidatura presidencial sin el respaldo de una nueva Junta Nacional. Según el texto, esto contradice el mandato adoptado en la Junta del 15 de marzo, que solo autorizaba la participación en primarias con partidos del Socialismo Democrático y otras colectividades, excluyendo alianzas amplias con el Frente Amplio o el Partido Comunista. Por lo mismo, según la carta filtrada por fuentes internas de la DC, Thayer expresó estar “sorprendido, estupefacto”.

“El Tribunal Supremo, del que formo parte, respondió la consulta de un Consejero Nacional ratificando que lo que decían los acuerdos de la Junta Nacional” era que Undurraga sólo había sido elegido para participar en primarias.

El militante criticó directamente la posibilidad de que Undurraga avance con su candidatura a primera vuelta sin el respaldo institucional: “Pese a que aún no se cumple el plazo para suscribir un pacto electoral en las primarias presidenciales, tu inicias una campaña con el fin de formar comandos regionales para tu candidatura presidencial de primera vuelta, sin que una nueva Junta Nacional así lo haya aprobado”.

En otro punto, Thayer señaló que esta estrategia podría perjudicar al partido: “El Partido y tu candidatura estarán, en la práctica, dos o más meses fuera de la agenda pública y, por otra parte, los militantes quedarían en libertad de acción para trabajar por cualquiera de los/as candidatos/as que participen en la primaria”.

El militante sugirió que apoyar a figuras más posicionadas, como Carolina Tohá, sería una alternativa más efectiva si la DC no lograra influir en las primarias oficiales. También advirtió que una candidatura directa sin respaldo formal podría aislar al partido y dejar a los militantes en libertad de acción.

Finalmente, el documento cuestionó las declaraciones de Undurraga sobre no participar en las primarias si el Frente Amplio o el Partido Comunista lideran las candidaturas. “Si ya has decidido no ir a la primaria y empujar tu candidatura a primera vuelta -al margen de los acuerdos de la Junta Nacional y sin claridad respecto de su financiación- […] los militantes quedarían en libertad de acción”, advirtió Thayer, quien cerró instando al presidente de la colectividad a “no olvidarse de la institucionalidad partidaria”.