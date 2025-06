Provoste y Huenchumilla desmienten a Chahuan: dijo que no fueron a la cuenta en protesta por aborto

Diversos son los invitados de cada Cuenta Pública, y en esta ocasión, la última del Presidente Gabriel Boric, no fue la excepción. Uno de los presentes fue el senador independiente (bancada RN), Francisco Chahuán, quien en conversación con Mirna Schindler en Al Pan Pan dijo que dos de sus compañeros senadores, los DC Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla no asistieron por un motivo puntual: la ley de aborto voluntario del Ejecutivo.

“Cuando (el Presidente Boric) sabe que no tiene los votos y lo que busca establecer es un fuego artificial para distraer el foco de la atención pública, yo diría que fue de agraz, porque además no tiene votos ni en el Senado”, comenzó explicando Chahuán en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. En esa línea, agregó que “senadores DC tomaron una decisión, me lo comentaron”, de no asistir por “el anuncio del proyecto de aborto”. Esos dos apuntados eran Provoste y Huenchumilla.

Sin embargo, en ambos casos Chahuán se equivocó, y en uno muy rotundamente, porque la senadora Provoste sí estuvo en la Cuenta Pública, como detallan fotos del evento. Además, comentan desde su círculo, que la misma Provoste impulsó la despenalización del aborto cuando fue candidata presidencial. “Se traspapeló” y sufrió “un lapsus”, dicen desde las huestes de Provoste.

Por otro lado, Huenchumilla sí que no asistió, pero desde el entorno del senador, comentan que fue por motivos médicos, y que tras un resfrío que sufrió hace algunos meses y que lo tuvo complicado, ahora piensa más que nunca en asistir a eventos si no se siente bien.

En este caso puntual, Huenchumilla sí había confirmado su asistencia a la Cuenta Pública porque iba como representante de la comisión que elaboró el informe para el Acuerdo de la Paz y el Entendimiento con el pueblo mapuche.