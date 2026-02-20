El tuit de Waissbluth que avivó el fuego en la batalla por el legado

En los pasillos del poder no siempre circulan documentos oficiales. A veces basta un tuit para encender la conversación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Mario Waissbluth, investigador en educación y figura incómoda para más de un gobierno, publicó en X un mensaje tan breve como cargado de contexto:

“Hay veces que las políticas públicas logran resultados positivos: Estudio CIAE: Segregación escolar cayó a su nivel más bajo en 20 años, julio de 2025…”.

El estudio al que aludía no era nuevo. Fue difundido el 28 de julio de 2025 y trabajó con datos hasta el 2024. Siete meses después, volvía a circular. La pregunta inevitable en los chats políticos fue la misma: ¿por qué ahora?

La respuesta no estaba en el paper, sino en el clima. A días de que Gabriel Boric entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, el debate sobre el legado ya no es académico: es estratégico. Mientras el Presidente electo habla de “gobierno de emergencia” —una fórmula que sugiere que todo lo anterior debe ser corregido—, el oficialismo defiende que hubo avances estructurales, aunque menos ruidosos que las crisis que coparon titulares.

El tuit de Waissbluth cayó justo en ese cruce.

(Revisa el estudio en este link Cambios en la segregación del sistema educativo chileno: 20 años de exclusión y reformas de inclusión).

El estudio del CIAE de la Universidad de Chile no es un panfleto. Es una revisión de dos décadas del sistema escolar y concluye que la segregación socioeconómica alcanzó su nivel más bajo en 20 años. No es una interpretación, es un dato. Y en tiempos de relato contra relato, el dato incomoda.

Las respuestas al posteo mostraron el termómetro. Algunos celebraron lo que consideran un logro silencioso de reformas acumuladas; otros relativizaron las cifras. Pero el foco no estaba solo en la educación: estaba en la narrativa de transición.

Porque en paralelo, el ministro Álvaro Elizalde descalificaba el concepto de “gobierno de emergencia”, acusándolo de ser un intento por imponer una agenda distinta a los avances sociales. Kast replicó que la emergencia es real: seguridad, salud, educación, economía. Luego, el ministro Nicolás Cataldo recordó que la administración actual también gobernó en emergencia, tras recibir un país con alta inflación y secuelas de la pospandemia.

En ese clima, el tuit de Waissbluth operó como algo más que un recordatorio académico. Fue una pieza en la disputa por el balance histórico.

La segregación en escuelas subvencionadas por el Estado cayó un 35% entre 2015 y 2024, por la Ley de Inclusión y la Ley SEP. — Mario Waissbluth (@PensarPublico) February 19, 2026