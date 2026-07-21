El equipo Gastón Polo Team, propiedad del empresario chileno Jean Paul Luksic, obtuvo el campeonato del Abierto Británico de Polo tras derrotar por 9-8 a la escuadra Dubai Polo Team en la final de la Copa de Oro de Cowdray, efectuada en West Sussex, Inglaterra.

Dicho campeonato es considerado como uno de los tres más importantes del mundo, junto con el Abierto Argentino de Palermo (Buenos Aires) y el US Open Polo Championship.

El equipo fue fundado por Luksic, quien se desempeña en el conjunto bajo la posición de “patrón”, con un hándicap de cero. Los demás deportistas que participaron en la final junto a él fueron los argentinos Cruz Heguy, Beltrán Laulhé y Gonzalo Ferrari, mientras que la dirección técnica estuvo a cargo del también trasandino e histórico jugador de polo Eduardo “Ruso” Heguy, padre de Cruz Heguy. Cabe indicar que por el equipo rival jugaba Antonio Heguy, primo de Cruz Heguy y sobrino del “Ruso”.

Al término del encuentro, Luksic declaró: “¡Esto es increíble. Realmente soy un afortunado!”, según reporta el diario argentino La Nación, el cual también consignó que tras abrazar a sus compañeros de equipo, el chileno dijo que “la verdad, conformamos un gran equipo e hicimos un gran partido“.

El mismo diario señaló que “a pesar del apretado marcador y de la zozobra del final, Gastón Polo se impuso con justicia. Arrancó mejor, más despierto, más ágil, más resolutivo y, en cierta manera, fue llevando de las riendas el desarrollo, y sin correr demasiado riesgo”.

Con este resultado, el conjunto sumó su segundo título de la temporada oficial de alto hándicap en el Reino Unido, luego de haber vencido previamente en el torneo Trippetts Challenge.

Perfiles millonarios

Jean-Paul Luksic Fontbona es el hijo menor del matrimonio entre el fundador del grupo que lleva su apellido, Andrónico Luksic Abaroa, e Iris Fontbona. Tiene dos hermanas, Paola y Gabriela, y es medio hermano de Andrónico Luksic Craig y de Guillermo Luksic Craig, fallecido en 2013.

Jean Paul Luksic reside en Inglaterra (estudió Administración en la London School of Economics) y actualmente, entre otros cargos, ejerce como presidente del directorio de Antofagasta Minerals. Asimismo, es director de la empresa matriz de los Luksic, Quiñenco, y también forma parte de los directorios del Banco de Chile, de SAAM y del Consejo Minero.

En una entrevista con Polohub, Jean Paul Luksic dijo que “el polo no solo es un deporte, es una cultura y una comunidad” y también calificó ese deporte como “una pasión” aseverando que en el caso chileno, “el polo tiene un gran potencial y podemos llegar a ser una potencia en este deporte a nivel internacional”.

Dubai Polo Team es propiedad del millonario Alí Albwardy, originario de los Emiratos Árabes Unidos, quien -al igual que Luksic- suele jugar en la posición de “patrón”.

Albwardy posee cerca de 20 mil millones de dólares, mientras que según Forbes la familia Luksic tiene 44.9 mil millones de dólares, siendo la 41 mayor fortuna del planeta en la actualidad.

El millonario emiratí, quien se dedica a la hotelería, la construcción y la navegación, entre otros rubros, tiene una fuerte presencia en América Latina, dada su afición al polo y a la cercanía que tuvo con el expresidente Mauricio Macri, la que algunos medios especulan hoy se estaría dando también con Javier Milei.