Balance del sistema frontal: 10 fallecidos, 4 desaparecidos y 23 mil viviendas afectadas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron este martes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país, informando un aumento en el número de víctimas fatales y actualizando las cifras de personas afectadas por la emergencia.

La directora nacional de Senapred informó que el temporal deja hasta ahora 10 personas fallecidas, 16 lesionadas y cuatro personas desaparecidas con denuncias por presunta desgracia, dos de ellas en la Región de Atacama y dos en la Región de Coquimbo.

Asimismo, reportó 2.281 personas damnificadas, principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío; 1.031 personas albergadas y 104.271 personas aisladas entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

En materia de infraestructura, el balance da cuenta de 81 viviendas destruidas, 2.261 con daño mayor, 18.957 con daño menor y otras 1.761 que permanecen en evaluación.

Respecto de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia, el Ministerio de Educación resolvió ampliar la suspensión de clases a toda la Región de Valparaíso Continental.

Esta decisión se suma a la suspensión ya vigente en la provincia de Huasco, en la Región de Atacama; en toda la Región de Coquimbo; en la provincia de Copiapó; y en las comunas de San José de Maipo y Tiltil, en la Región Metropolitana.

En cuanto al suministro eléctrico, las autoridades informaron una mejora respecto del balance anterior. Los clientes sin energía disminuyeron desde 128.745 registrados la tarde del lunes a 118.705 durante la mañana de este martes.

Con ello, el Gobierno indicó que el 98,6% del país mantiene el servicio eléctrico operativo.

La emergencia también mantiene complicaciones en el abastecimiento de agua potable debido a la alta turbiedad de las fuentes de captación.

En Ovalle continúa el suministro de agua no potable para servicios básicos, mientras que el consumo humano se abastece mediante 50 puntos de distribución. En Andacollo permanece un corte total del servicio y en la conurbación La Serena-Coquimbo siguen habilitados 100 puntos de abastecimiento.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe continuará vigente por 30 días, aunque señalaron que su duración podría extenderse dependiendo de la evolución de la emergencia y de las condiciones que enfrenten las zonas afectadas.