Quiénes son los lideres que marcarán el rumbo en turismo y gastronomía este 2026, según Forbes

Otro de los nombres que aparece en esta edición es el de Roberto Alvo, cuya presencia en el listado no responde solo a resultados recientes, sino al tipo de liderazgo que ha debido ejercer en uno de los sectores más expuestos a la volatilidad global.

Desde la cabeza de LATAM Airlines Group, buscará consolidar la expansión de la compañía tras la profunda crisis que afectó a la industria aérea a nivel mundial. Ingeniero civil de la PUC, asumió como CEO en 2020, en uno de los momentos más complejos para la aviación global, y desde entonces ha liderado un proceso que combinó reestructuración financiera, ajustes operativos y una redefinición estratégica del negocio.

En 2025, el holding reportó un crecimiento de 49% en su utilidad neta respecto a 2024, reflejando tanto la recuperación de la demanda aérea como una mayor eficiencia operativa. Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento de entre 8% y 10% en sus operaciones de pasajeros, junto con un margen operacional estimado entre 15% y 17%, además de un nuevo aumento del EBITDA.

El desafío es sostener ese crecimiento en un entorno marcado por altos costos operacionales, la volatilidad del precio del combustible y una competencia cada vez más intensa en el mercado regional. En un país como Chile, donde la conectividad aérea no solo es un negocio sino también un factor estructural para el desarrollo, las decisiones que tome Alvo tendrán un impacto que trasciende a su compañía y dialoga directamente con la reactivación económica y la integración del territorio.

Max Raide, empresario gastronómico

También figura en esta edición Max Raide, cuya inclusión refleja cómo la gastronomía ha dejado de ser solo una industria de consumo para convertirse en una plataforma de desarrollo territorial y proyección internacional.

Más que abrir restaurantes, su apuesta apunta a construir un relato que transforma el mapa gastronómico para Latinoamérica. Desde Casa Las Cujas —el proyecto que lidera junto a sus hermanos— impulsa la idea de una ruta culinaria trasandina que conecte el Pacífico chileno con otros países de la región. La lógica es que quienes visitan estos países no solo recorran destinos, sino que vivan una experiencia articulada en torno a sus sabores, comenzando por la costa y proyectándose hacia territorios como la Patagonia, el Desierto de Atacama o Rapa Nui.

Ese enfoque también se materializa a escala urbana. En Vitacura, los hermanos Raide han desarrollado un polo gastronómico donde han invertido cerca de US$5 millones para consolidar un pequeño barrio culinario, apostando por la concentración de propuestas como motor de atracción y sofisticación de la oferta local.

Su inclusión en “Los 26 del 26” responde a la capacidad de tejer redes. Para dar forma a esta visión, Raide ha impulsado alianzas con algunos de los restaurantes más influyentes de la región, como Boragó, Maido y Casa Vigil, articulando un circuito que trasciende fronteras y posiciona a Chile como una puerta de entrada a la gastronomía sudamericana.

En un contexto donde el turismo busca cada vez más experiencias integradas y con identidad, su desafío será consolidar esa red, escalar el modelo y demostrar que la gastronomía puede ser también una estrategia país.