Cómo ser un restaurant más sustentable: las principales prácticas para un compromiso real

En un planeta donde los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes, es fundamental que todos se comprometan en desarrollar prácticas más sustentables. En este sentido, el rubro de la gastronomía no se queda atrás. Evitar el desperdicio de alimentos y reducir el uso de agua y energía son algunas de las prácticas que podrían ayudar al medioambiente.

La búsqueda por aportar a un mundo más sustentable se está imponiendo gradualmente en todas las industrias y el mundo de los restaurantes no es la excepción.

De hecho, de acuerdo con un estudio presentado por Achiga, más del 60% de los locales en Chile cuenta con algún sistema de reciclaje para separar, reutilizar y/o reciclar sus residuos generados.

Si bien es un avance, son muchos otros aspectos los que pueden ayudar a que un restaurant opere de forma más amigable con el medio ambiente.

¿Qué más se puede hacer? Acá compartimos cuatro consejos que todos debieran implementar para proteger el planeta.

Usar eficientemente el agua y la energía

Este es un punto clave pues son recursos usados intensivamente en su operación. Mantener en buen estado

los equipos, desconectar toda maquinaria que no esté siendo usada e implementar soluciones tecnológicas,

como sensores de paso para la luz son excelentes medidas.

No debemos olvidar que alrededor de tres mil millones de personas sufren escasez de agua en el mundo, situación que se agravará en las próximas décadas.

Considerar mejores formatos de packaging. Junto con el cuidado de los recursos naturales, es fundamental considerar envases que no dañen el entorno. En ese contexto han surgido múltiples opciones que toman las ventajas de la economía circular.

Es el caso de Integrity, empresa chilena que recicla plástico PET proveniente de botellas de bebida, agua y jugos para transformarlo en materia prima que da vida a nuevos envases aptos para fruta fresca, productos de pastelería y alimentos en general.

No al desperdicio de alimentos

Aunque parezca increíble, el mundo desperdicia el 17% de los alimentos mientras 811 millones de personas sufren hambre. Por eso es muy importante que todo restaurant revise y analice la cantidad de alimentos que está desechando, qué productos están influyendo en este sentido y revise formas de regular esa problemática.

Al mismo tiempo, es recomendable buscar un camino de impacto social como establecer donaciones o espacios de comida para personas en situación más vulnerable.

Cocinas libres de plástico

La lucha contra el plástico no debe darse sólo en la etapa de delivery, sino también al momento de cocinar, prefiriendo alternativas que sean más conscientes con el entorno.

En esta línea I Am Not Plastic, start up nacional que cuenta con una línea de productos 100% compostables dirigida a restaurantes.