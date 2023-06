Invitan a fanáticos de Spider-Man a ser parte del challenge más grande del país

Con las poses características del superhéroe arácnido, los asistentes que acudan disfrazados al local de Burger King de Irarrázaval, tendrán la oportunidad de participar del “mannequin challenge”, además de concursar por entradas para el cine y disfrutar de emocionantes sorpresas depor el lanzamiento de la nueva película.

Este viernes 23 de junio a partir de las 16:00 hrs, los seguidores del hombre araña tendrán la oportunidad de sumergirse en el Spider-Verso en un evento especial organizado por la reconocida cadena de comida rápida. Durante esta jornada única, los asistentes podrán participar en el Spider Challenge, que busca recrear el clásico encuentro de los diferentes Spider-Man. Además, los fanáticos tendrán la posibilidad de filmar un Mannequin Challenge junto a los actores de la película.

Burger King espera que este desafío se convierta en el Challenge de Spider-Man más grande del país, convocando a los seguidores a mostrar su pasión por el icónico superhéroe arácnido.

La diversión no se detiene ahí, ya que la cadena de comida rápida ha preparado sorpresas adicionales para los asistentes. Entre ellas, se entregarán algunas entradas para la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, permitiendo a los afortunados ganadores disfrutar del emocionante largometraje en la gran pantalla.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” ha arrasado en la taquilla desde su estreno, convirtiéndose en la película de animación más exitosa de Sony en lo que va del año. La trama de la película se centra en Miles Morales, un nuevo Spider-Man que viaja a través de diversos universos y se encuentra con otros hombres araña. En menos de dos semanas, ha superado rápidamente a su predecesora, recaudando más de 320 millones de dólares en todo el mundo.

La compañía busca que los fanáticos se sumerjan en este nuevo multiverso y vivan una experiencia única, en línea con el trasfondo de la película. El director de Marketing de Burger King, Nicolás Iribarne, destaca que la experiencia de Spider Verse refleja los valores de la organización, promoviendo la autenticidad, la expresión de uno mismo y la creatividad.

El evento se llevará a cabo en el local de Burger King ubicado en Irarrázaval #2912, en la comuna de Ñuñoa, una locación estratégica para recibir a los fanáticos de Spider-Man de todas las edades. La cadena de comida rápida ha trabajado arduamente para crear una experiencia enriquecedora y sumergir a los participantes en el fascinante Spider-Verso.

Esta acción se suma a las actividades que han estado realizando todos los viernes de junio. El viernes 30 será la última oportunidad para disfrutar de esta experiencia arácnida.

Además, Burger King cuenta con la licencia oficial de Spiderman para incluir juguetes temáticos del popular superhéroe en las cajitas King Junior. Estas figuras incluyen un código QR que abre un portal de realidad aumentada permitiendo a los fans desbloquear una aventura digital en la que pueden elegir entre crear su propio avatar para compartirlo o adentrarse en el mundo de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ a través de un portal de realidad aumentada. Estará disponible en todos los locales del país por tiempo limitado.