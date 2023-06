El único lugar del mundo donde puedes comer carne cultivada en un laboratorio

Los comentarios de los clientes han sido “fenomenales”, según el dueño del restaurante.

El creador de la carne, la empresa Eat Just, con sede en California, asegura que su producto logra ser ético, limpio y ecológico, sin sacrificar el sabor.

Hasta ahora, solo Eat Just ha logrado que su producto sea aprobado para la venta al públic o luego de que los reguladores en Singapur, el único país del mundo que permite la venta de carne cultivada en laboratorio, dieran luz verde a su pollo en diciembre de 2020.

“La carne cultivada es carne real, pero no tienes que sacrificar un animal”, dijo Josh Tetrick, director ejecutivo de Eat Just, quien habló con la BBC desde San Francisco. “Esta forma de comer tiene sentido para el futuro”, agregó.

“Es carne, ¡es perfecta!”, comentó Caterina, una estudiante italiana que vino aquí especialmente para probar el pollo cultivado. Normalmente, por razones de sostenibilidad, no comería carne, pero Caterina aseguró que sí comería esto.

¿Su única objeción? Que se sirva el pollo con pasta, lo que normalmente no sucede en Italia.

El plato de pasta con pollo que pedí costaba US$ 13,70, pero tiene un gran descuento en relación al costo de producir esta carne .

Eat Just no dice exactamente cuánto gasta en hacer su pollo cultivado, pero en este momento la capacidad de producción de la compañía es de 3 kg por semana en Singapur.

Eat Just señala que ya logró una reducción del 90 % en los costos desde 2018 y la compañía me ofreció un recorrido por su nueva y multimillonaria planta de producción en Singapur, que espera inaugurar el próximo año.

“¿Puedes hacer esto, a escala, a un costo razonable? No. ¿Puedes hablar de salvar el mundo con esto? Nuevamente, no. Estas empresas tienen que ser honestas, es una ilusión “, concluyó.

No solo hay dudas sobre la posibilidad de aumentar la producción. También existe incertidumbre sobre las credenciales ecológicas de la industria, que han sido cuestionadas por los científicos.

Un estudio de la Universidad de California Davis incluso estimó que el proceso produce entre 4 y 25 veces más dióxido de carbono que la carne de res normal . Sin embargo, East Just califica ese estudio de “defectuoso”.

Cuando la BBC le preguntó a la empresa si todo el proyecto podría fracasar, Josh Tetrickz, de Eat Just, respondió: “Seguro”.

“No es sencillo. Es complicado. Es algo que no está garantizado y es posible que no funcione. Pero la otra opción para nosotros sería no hacer nada. Así que decidimos apostar e intentarlo”.