¡A Votar por Chile! Tres bartenders van por el título del Mejor Barman de Ron en The Ultimate Awards

The Ultimate Awards es una iniciativa que nació en el año 2022 por una comunidad internacional de bartenders apasionados por la coctelería, que ayudan a conectar a diversos actores del mundo del ron: desde marcas y destilerías, brand ambassadors, bartenders y otros que impulsan la industria. La idea es poder experimentar, aprender sobre el ron y pasarlo bien.

Durante el año esta comunidad organiza diversas competencias y en este caso, la atención está apuntando a encontrar al mejor bartender de ron para el año 2025. Entre los 29 nominados se encuentran 3 bartenders de restobares chilenos: Ramses Osorio de Malva Loca, Tatiana Gutiérrez de Club Terraza Centro y Juanyunes Fuentes de La Ronería

La votación para apoyar a estos bartenders se abrirá al público en la página oficial de “The Ultimate Awards” el próximo lunes 21 y terminan el viernes 25 de abril. Los interesados podrán emitir un voto por su candidato preferido creando una cuenta en el sitio web.

Un jurado especializado también designará puntajes a los nominados, y su evaluación será clave para elegir al ganador. El ganador obtendrá una placa conmemorativa, visibilidad en el sitio web de The Ultimate Awards y una entrevista exclusiva en la influyente plataforma influyente dentro del mundo del ron.

Algunas apreciaciones de los nominados de Chile y otros países:

Ramses Osorio de Malva Loca (Chile) cuenta que ha sido muy importante haber sido nominado para este premio, ya que es un reconocimiento al trabajo en coctelería con ron. “Es muy importante poder poner a Chile en el mapa de la coctelería internacional a pesar de no ser chileno”, dice e indica que ha establecido su vida y desarrollado sus capacidades profesionales en este lindo país.

Juanyunes Fuentes de La Ronería (Chile) explicita que ha sido una sorpresa el haber sido nombrado para este reconocimiento. “Me siento orgulloso de que me tomarán en cuenta y lo tomo muy a pecho al ser sommelier de ron. Me alegra que la historia y cultura de este producto se comunique a todos”. Agradece mucho poder mostrar la cultura del ron desde La Ronería a los chilenos que están más acostumbrados a probar otros destilados y no tanto ron, y demostrar que se puede hacer excelente coctelería.

Tatiana Gutiérrez de Club Terraza Centro (Chile) describe con mucha pasión que le llena el corazón ver a sus amigos participando de estas nominaciones y estar ella considerada en esta competencia. “Somos una comunidad hermosa de bartenders y es increíble ser parte de esto, ver como crecemos día a día. No es solo tomar una bebida alcohólica, es catar, sentir, oler, disfrutar”, asegura. Cuenta que el amor por la cocteleria no tiene barreras y experimentar con ron es un gran reto que pone a prueba ya que hay muchos sabores dependiendo de los años que tenga el ron, las barricas que se ocupan y con qué mezclarlo.

Antony Aguilar de D’Homero (Perú) habla de que es un honor haber sido considerado y nominado en esta competencia a nivel mundial y que él está recien empezando a conocer más sobre el mundo del ron y -es todo un gusto hacerlo-. “Desde mi llegada a D’Homero, enfoqué más al bar hacia la coctelería Tiki y tropical, contamos con cocteles de creación con temáticas únicas y cocteles clásicos, y el cóctel campeón de la tiki league 2024 lo puedes encontrar allí”.

Rocio Jael Ruiz de BARU (Argentina) toca un tema muy importante: “En mi país, la coctelería tropical no tiene mucha repercusión, por ende, tampoco el ron. Y menos se habla de mujeres que seamos Roneras y nos dediquemos a esto”. Comenta que es básico leer, probar, escuchar a referentes y nunca quedarse quieto para llegar a ser experta en torno al “maravilloso” mundo del ron y agradece mucho por la cantidad de lugares y personas que ha conocido a través de este destilado.

Javier Poveda de Nunc y Furca (Costa Rica) también comenta que es un gran honor estar nominado en esta competencia porque valida su trabajo y es una fuente de motivación para elevar la cultura del ron en Costa Rica y el mundo. “Para ser el mejor bartender de ron desde tu corazón, debes vivir y respirar ron con pasión, dedicar cada momento a perfeccionar tu arte, soñar en grande y trabajar incansablemente para alcanzar tus metas, todo ello con una profunda humildad que te permite aprender y crecer continuamente”.

Ya lo saben, pueden realizar las votaciones hasta el 25 de abril desde la plataforma de The Ultimate Awards y que esta pasión que tiene este grupo de bartenders se transmita a la gente para hacer mejor las cosas.

Ahora, la decisión está en manos del público y de un panel de expertos, quienes definirán quién gana. Sea cual sea el resultado, la presencia de estos tres bartenders ya es un motivo de orgullo y una clara señal del creciente talento y la pasión que florece en la escena coctelera de Chile.