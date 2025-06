Maido de Lima es elegido el mejor restaurante del mundo y Sudamérica destaca en el paladar mundial

El continente latinoamericano, y en especial Sudamérica, vive uno de sus momentos más destacados en la escena gastronómica internacional. En la edición 2025 de The World’s 50 Best Restaurants, celebrada este 19 de junio en Turín, Maido, el restaurante nikkei de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura en Lima, fue proclamado el mejor restaurante del mundo, marcando un hito no solo para Perú, sino para toda la región.

“Éste es un sueño, pero un sueño de hacer feliz a la gente. La hospitalidad, la gastronomía, la comida, pueden hacer cosas increíbles y resolver los problemas de todo el mundo (…) En estos momentos, cuando tenemos algunas diferencias, creo firmemente que esta industria es un ejemplo de cómo podemos unirnos con el poder de la comida”, dijo Micha al recibir el premio.

Con más de 15 años de historia, Maido se ha convertido en un ícono de la cocina nikkei y una referencia global al fusionar con maestría las técnicas japonesas con los ingredientes peruanos, lo que lo llevó a ascender desde el quinto lugar en 2024 hasta coronarse en lo más alto este año. Y parte del talento de Micha se puede disfrutar en Karai, el restaurante que lleva el nombre del chef peruano en el hotel W.

Pero Maido no estuvo solo. La nueva lista 2025 incluyó ocho restaurantes sudamericanos entre los 50 mejores del mundo, en ciudades como Lima, Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro y Cartagena. La diversidad de propuestas, sabores, orígenes y geografías ha capturado la atención de la crítica internacional y reafirma que la alta cocina en la región no es una moda pasajera, sino un movimiento sólido, vibrante y en plena evolución.

Boragó, la imagen de Chile

Uno de los protagonistas de este ascenso es Boragó, el restaurante chileno del chef Rodolfo Guzmán, que subió del puesto 29 al 23 este año. Acompañado de su esposa, Alejandra Tagle, la pareja recibió el reconocimiento a su labor en torno a la biodiversidad del territorio chileno, con sabores y una puesta en escena que sorprende y deleita.

Boragó así continúa sorprendiendo con menús que integran ingredientes autóctonos y técnicas de recolección sostenible, reafirmando su compromiso con la cocina de origen. Su trabajo con comunidades y productores locales, ha hecho de Boragó un verdadero laboratorio gastronómico del Cono Sur, y esta nueva posición es reflejo del respeto que su trabajo sigue generando en el ámbito internacional.

Celele: El Caribe colombiano entra al listado

Un gran debut sudamericano fue Celele, en Cartagena de Indias, Colombia, que ingresó por primera vez al ranking en el puesto 48

Su chef Jaime Rodríguez destacó a El Mostrador que “sumar más restaurantes a la lista general como región latinoamericana, me parece una gran oportunidad de demostrar lo que tenemos. Por otro lado como país, también es súper importante”.

Además, Celele celebra la biodiversidad y las raíces del Caribe colombiano y se llevó el Sustainable Restaurant Award 2025. Obtiene el 90% de sus ingredientes de forma local, muchos de ellos silvestres, y trabaja en estrecha colaboración con comunidades rurales y organizaciones medioambientales. Esta sinergia entre alta cocina y compromiso social fue clave para recibir el galardón a la sostenibilidad, consolidando a Celele como una voz única y necesaria en la gastronomía global.

“Que lindo es estar aquí desde un restaurante pequeño, más ‘tranqui’, no de manteles, pero que sí hace un trabajo a conciencia, que hemos sido también pioneros y fuente de inspiración para muchos otros proyectos y que con esta visibilidad que vamos a tener vamos a poder crear más oportunidades y más beneficios a estos proyectos sociales”.

Una nueva narrativa gastronómica

La cocina latinoamericana no solo suma restaurantes a la lista, también impone carácter e identidad. Así lo explicó Jorge Vallejo, chef de Quintonil (No.3 en 2025), durante la alfombra roja en Turín, al decir que el éxito está “en quiénes somos, de dónde venimos y es lo que tratamos de representar todos los días en México, la cultura, nuestros sabores, nuestros ingredientes, la geografía y pues lo contamos de la mejor manera que es comiendo”.

A Quintonil se suman otros destacados como Don Julio (No.10) en Buenos Aires, Kjolle (No.9), Mérito (No.26) y Mayta (No.39), todos de Lima, además de Lasai (No.28) en Río de Janeiro y Rosetta (No.46) en Ciudad de México. Esta consolidación en la lista —que evalúa a través de un jurado internacional con más de mil expertos— confirma la tendencia de que el mundo mira con admiración creciente hacia América Latina.

Más allá de los premios y las posiciones, la edición 2025 deja en claro que Sudamérica está escribiendo una nueva narrativa culinaria: una que combina vanguardia con memoria, territorio con sostenibilidad, y alta cocina con sentido de comunidad.

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2025, que se dio a conocer en una gala organizado por la revista británica Restaurant en la ciudad italiana de Turín:

1.- Maido (Lima, mejor restaurante en Sudamérica).

2.- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España, ambién ganó el premio al mejor sumiller para Mohamed Benabdallah y es el mejor restaurante en Europa).

3.- Quintonil (Ciudad de México) (mejor restaurante de Norteamérica).

4.- DiverXO (Madrid).

5.- Alchemist (Copenhage).

6.- Gaggand Anand (Bangkok).

7.- Sézanne (Tokio).

8.- Table by Bruno Verjus (París).

9.- Kjolle (Lima).

10.- Don Julio (Buenos Aires).

11.- Wing (Hong Kong) (Premio Hospitality).

12.- Atomix (Nueva York).

13.- Potong (Bangkok) (su chef, Pam Pichaya Soontornyanakij, ganó el premio a mejor chef femenina)

14.- Plénitude (París).

15.- Ikoyi (Londres).

16.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

17.- Sorn (Bangkok).

18.- Reale (Castel di Sangro, Italia).

19.- The Chairman (Hong Kong).

20.- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

21.- Narisawa (Tokio).

22.- Shüring (Bangkok).

23.- Boragó (Santiago de Chile).

24.- Elkano (Getaria, España).

25.- Odette (Singapur).

26.- Mérito (Lima)

27.- Trèsind Studio (Dubai) (el mejor de Oriente Medio)

28.- Lasai (Río de Janeiro).

29.- Mingles (Seúl).

30.- Le Du (Bangkok).

31.- Le calandre (Rubano, Italia)

32.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

33.- Steirereck (Viena).

34.- Enigma (Barcelona).

35.- Nusara (Bangkok).

36.- Florilège (Tokio).

37.- Orfali Bros (Dubai).

38.- Frantzén (Estocolmo).

39.- Mayta (Lima).

40.- Septime (París).

41.- Kadeau (Copenhague).

42.- Belcanto (Lisboa).

43.- Uliassi (Senigiallia, Italia).

44.- La Cime (Osaka, Japón).

45.- Arpège (París).

46.- Rosetta (Ciudad de México).

47.- Vyn (Simrishamn, Suecia)

48.- Celele (Cartagena, Colombia, también ganó como restaurante más sostenible del mundo).

49.- Kol (Londres).

50.- Jan (Múnich).