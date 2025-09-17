Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 confirma su próxima ceremonia en Antigua, Guatemala

La lista Latin America’s 50 Best Restaurants celebrará su ceremonia anual 2025 en Antigua, Guatemala, el próximo 2 de diciembre, marcando la primera vez que el evento se realiza en Centroamérica. La ciudad, reconocida por su arquitectura barroca y su riqueza cultural, será el escenario de un acontecimiento que reúne a los principales referentes de la gastronomía regional.

El encuentro tendrá lugar en Santo Domingo del Cerro, donde se revelará el esperado ranking de los mejores restaurantes de América Latina. Hasta ahí llegará la comitiva chilena liderada por Rodolfo Guzmán, el mejor rancheado de nuestro país en los últimos años de Boragó. En su edición 2024, participaron restaurantes de 23 ciudades, con Don Julio (Buenos Aires) en el primer lugar.

Una vitrina para Guatemala y la región

La elección de Guatemala como sede se da en alianza con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y busca posicionar al país como un destino gastronómico de clase mundial.

“El hecho de que Latin America’s 50 Best Restaurants haya elegido a Guatemala como sede es un reconocimiento al talento, la creatividad y la autenticidad de nuestra cocina”, destacó Harris Whitbeck, director general del INGUAT.

Por su parte, William Drew, director de contenidos de 50 Best, resaltó la importancia de la decisión: “Estamos increíblemente emocionados de llevar Latin America’s 50 Best Restaurants a Centroamérica por primera vez. Antigua encarna el espíritu de descubrimiento y diversidad que está en el corazón de nuestra misión”.

Premios y novedades

La 13ª edición de la premiación incluirá reconocimientos ya emblemáticos como:

Latin America’s Best Female Chef Award

Latin America’s Best Sommelier Award

Icon Award

Estrella Damm Chefs’ Choice Award

Latin America’s Best Pastry Chef Award (patrocinado por República del Cacao)

(patrocinado por República del Cacao) Highest Climber Award (patrocinado por Lee Kum Kee)

(patrocinado por Lee Kum Kee) Highest New Entry Award

Además, 2025 marcará un hito inédito: por primera vez se entregará en el marco regional el Champions of Change Award, que reconoce a quienes impulsan transformaciones sociales y sostenibles en la gastronomía y la hospitalidad.

Otra novedad será la publicación previa de la lista del puesto 51 al 100, ampliando la visibilidad a más restaurantes de la región.

La programación se extenderá durante toda la semana con actividades paralelas:

#50BestTalks (1 de diciembre) : un espacio de reflexión sobre los retos del sector, con la participación de influyentes voces culinarias.

: un espacio de reflexión sobre los retos del sector, con la participación de influyentes voces culinarias. 50 Best Signature Sessions: cenas colaborativas entre chefs reconocidos del ranking y restaurantes locales, abiertas al público.

Un reconocimiento a la diversidad latinoamericana

Desde su creación, Latin America’s 50 Best Restaurants ha sido un motor de promoción para los restaurantes, chefs y productores de la región. Su llegada a Guatemala no solo celebra la diversidad y riqueza culinaria latinoamericana, sino que también consolida la gastronomía como motor de turismo y cultura.

La consultora Deloitte verificará nuevamente el proceso de votación para garantizar la transparencia de la lista final.

Con esta edición, Guatemala no solo se suma al mapa de las capitales gastronómicas de América Latina, sino que también abre la puerta a un nuevo capítulo en la historia de los 50 Best, con Centroamérica en el centro de la conversación culinaria global.