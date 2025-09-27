Un espumante brut que hace lucir su esencia costera

Los vinos espumantes, caracterizados por sus finas burbujas y su inconfundible frescura, se han consolidado en los últimos años como una de las categorías más versátiles del mundo del vino. Desde los complejos champagnes elaborados bajo el método tradicional, hasta los espumantes frutales y ligeros de método Charmat, cada estilo entrega experiencias distintas en copa.

Su clasificación también se define por el nivel de azúcar residual: desde los más secos —como el Brut Nature— hasta los más dulces —como el Demi-Sec o Moscato—, lo que permite múltiples combinaciones gastronómicas y maridajes.

En este escenario, Montes Lúmina lanzó un espumante brut, con marcada frescura y elegancia, destacando dentro de la categoría por su origen en Aconcagua Costa, un terroir reconocido por su fuerte influencia marina y su clima frío, ideal para el cultivo de variedades clásicas como Chardonnay y Pinot Noir.

“Este espumante muestra la influencia oceánica y el clima fresco de Aconcagua Costa. Su acidez natural y pureza aromática son un tributo directo a su origen costero. Es un vino vivo, brillante, perfecto para quienes buscan frescura y carácter en su copa. La proximidad al Océano Pacífico, junto con la brisa marina y las mañanas cubiertas de neblina, crean las condiciones ideales para una maduración lenta y completa del Chardonnay y el Pinot Noir. Este entorno privilegiado nos permite obtener uvas de gran frescor y pureza aromática, ideales para producir un espumante de marcado carácter costero”, comenta Aurelio Montes.

De un atractivo color amarillo brillante, con finas burbujas persistentes producto del trabajo sobre sus lías, Montes Lúmina destaca en nariz por su frescura y complejidad, siempre con un gran carácter costero. En boca se expresa fresco y persistente, con un final untuoso y largo.

Su presentación combina un diseño contemporáneo e impactante con un perfil versátil y vibrante, ideal para celebraciones, ocasiones nocturnas y momentos de alegría compartida.

Una invitación a celebrar con estilo

Con este lanzamiento, Viña Montes refuerza su propuesta en el segmento premium, acercándose a un público joven que busca experiencias auténticas y con estilo.

La reconocida bodega chilena ubicada en el Valle de Colchagua y fundada en 1988 bajo el liderazgo de Aurelio Montes, se ha destacado por su innovación y calidad, siendo pionera con vinos como Montes Alpha M, considerado el primer vino ultra premium de Chile. Hoy, con presencia en más de 100 mercados del mundo, un fuerte enfoque en Asia y una filosofía de sustentabilidad, Viña Montes sigue explorando nuevas fronteras de la viticultura y la enología.

A un valor sugerido de $14.990, Montes Lúmina está disponible en bares, restaurantes, tiendas especializadas y pronto en supermercados.