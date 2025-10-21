La “Trilogía Fauna”: el homenaje cervecero al espíritu del Festival Fauna Primavera

El Festival Fauna Primavera se acerca con fuerza, el próximo 7 y 8 de noviembre el Parque Ciudad Empresarial recibirá a 17 artistas que se suman a una de las actividades más esperadas del segundo semestre.

La cervecería Kross, reconocida por sus más de 160 medallas internacionales, decidió rendir homenaje al público amante de la música con la “Trilogía Fauna”, una propuesta que une cerveza artesanal, gastronomía y coctelería en una experiencia previa al festival.

El lanzamiento, disponible desde el 1 de octubre en todos los Kross Bar de Santiago y en el Tap Room de Curacaví, busca capturar el ambiente veraniego y festivo de uno de los eventos musicales más esperados.

Nicolás Varela, Brand Manager de Cervecería Kross, mencionó que “considerando que este año estaremos en el Beer Garden de Fauna Primavera, la idea es simple: anticipar la experiencia festivalera ofreciendo tres formas distintas de disfrutar junto a la música”.

Una alianza con identidad chilena

Entre los protagonistas destaca una smash burger de brisket en pan oscuro, con queso cheddar, cebolla semi encurtida, crocantes de camote y la clásica salsa Brewer de la casa.

A esto se suman dos maridajes pensados para acompañar la propuesta musical:

Un cóctel tropical , que combina la potencia de la Kross Maibock con ron de coco macerado en kiwi, whisky escocés, maracuyá y limón.

Una michelada con carácter, elaborada con Kross Pils, jugo de frambuesa, naranja y limón, y un borde de sal, azúcar y merkén que entrega un toque chileno y refrescante.

Estas preparaciones fueron diseñadas como un tributo al espíritu libre del festival, conectando la creatividad de la cocina con la autenticidad del público que cada año llena el Parque Ciudad Empresarial.

Con nombres aún por revelarse, la cita promete consolidarse como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural chileno. Kross, como cerveza oficial del evento, busca acompañar esa celebración desde la antesala, conectando la experiencia musical con el gusto por los sabores locales.

Más allá de su propuesta gastronómica, Kross apunta a fortalecer una cultura de disfrute consciente y responsable, en línea con el crecimiento de la escena de cervezas artesanales y el interés por experiencias con identidad.