Consumo de vino en Chile cambia de foco: crece preferencia por calidad sobre cantidad

El mercado del vino en Chile atraviesa una transformación silenciosa. En medio de una tendencia global a la baja en el consumo de alcohol, los consumidores locales están optando por menos volumen, pero mayor calidad, reconfigurando así las dinámicas de la industria vitivinícola.

Chile se ha consolidado históricamente como uno de los principales países productores y exportadores de vino a nivel mundial. Sin embargo, el escenario actual muestra señales de cambio.

La disminución en el consumo de alcohol, influida por nuevas conductas de los consumidores y una reducción en los espacios de sociabilización, ha impactado directamente en el mercado. Esta tendencia se traduce en una baja en ciertos segmentos, particularmente en los vinos de menor precio.

Caída en volumen, alza en valor

Según datos de la compañía Concha y Toro, en 2025 el segmento Varietal e Inferiores registró una caída de 1,5% en volumen de ventas.

En contraste, el segmento de vinos Súper Premium evidenció un comportamiento distinto: creció un 2,3% en volumen y un 4,3% en valor, lo que da cuenta de un consumidor dispuesto a invertir más en productos de mayor calidad.

Los datos reflejan una tendencia clara: el consumidor chileno está priorizando la calidad por sobre la cantidad, especialmente en el consumo dentro del hogar.

“Vemos a un consumidor cada vez más consciente de su presupuesto, priorizando muchas veces la calidad por sobre la cantidad, cuestión que se da sobre todo en el consumo en el hogar. Esta tendencia beneficia a los vinos más premium y es una tendencia que vemos que se sigue manteniendo a nivel global”, sostiene Mariella Magnolfi, gerente Consumer Insights de Concha y Toro.

Nuevos perfiles de consumidores

El crecimiento del segmento premium también ha permitido identificar distintos perfiles de consumidores.

Por un lado, existe un grupo que incorpora vinos de mayor calidad en su consumo habitual, generalmente personas entre 30 y 50 años, con cierto conocimiento del producto y pertenecientes a segmentos socioeconómicos medio alto y alto.

Por otro, aparece un consumidor que opta por vinos premium en ocasiones especiales o como regalo, valorando el prestigio de la marca y la experiencia asociada al producto.

El vino como experiencia

Este cambio no solo responde a factores económicos, sino también a una transformación cultural en la forma de consumir.

Hoy, el vino se posiciona como una experiencia más que como un consumo masivo. Aspectos como el origen, la cepa, la presentación y la historia detrás de cada etiqueta adquieren mayor relevancia para el consumidor.

En ese contexto, la industria ha comenzado a adaptarse, incorporando nuevas estrategias que buscan simplificar la elección en el punto de venta y reforzar la diferenciación entre productos.

Una tendencia que se proyecta

La evolución del mercado vitivinícola en Chile parece alinearse con lo que ocurre a nivel global: menor consumo, pero de mayor valor.

Este escenario plantea desafíos para la industria, que deberá equilibrar la disminución en volumen con propuestas que respondan a un consumidor más exigente, informado y selectivo.

En esa línea, el crecimiento del segmento premium aparece como una oportunidad para sostener el dinamismo del sector, en un contexto donde la moderación en el consumo se consolida como una tendencia de largo plazo.