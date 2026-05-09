Día de la Madre 2026: experiencias gastronómicas para regalones a mamá

Desde brunches urbanos hasta experiencias en medio de la naturaleza, estas son algunas de las celebraciones que marcarán el fin de semana.

Buffets premium y brunches de hotel lideran las reservas

Los hoteles continúan siendo protagonistas del Día de la Madre, especialmente con formatos buffet y brunch que permiten reunir distintas generaciones en torno a una experiencia gastronómica amplia.

En AC Hotel Santiago Cenco Costanera, la propuesta combina buffet premium, estaciones gastronómicas y detalles especiales como fotografías instantáneas tipo polaroid, spritz y bombones de despedida. El menú incluye salmón sellado, carnes a baja temperatura, gnocchis y postres diseñados especialmente para la ocasión.

Por su parte, Santiago Marriott Hotel apuesta por una experiencia clásica de autor con estaciones interactivas, ostras frescas, Filete Wellington cortado en vivo y pastelería fina. Mientras tanto, Courtyard by Marriott Santiago Las Condes propone un brunch más contemporáneo con música en vivo, ceviches, huevos benedictinos y cocina inspirada en sabores latinoamericanos.

En la misma línea, Sheraton Santiago Hotel & Convention Center realizará un almuerzo buffet premium con estaciones de mariscos, sushi, carnes ahumadas y cocina en vivo, acompañado de música, sorteos y actividades para toda la familia.

Brunches de lujo, vendimia y experiencias sensoriales

El tradicional Sunday Brunch de The Ritz-Carlton, Santiago regresa con una edición especial para el Día de la Madre, incorporando estaciones de mariscos, carnes, espumantes y postres en un entorno elegante pensado para disfrutar con calma.

Más experimental es la propuesta de W Santiago, que este año transformará el brunch en una experiencia sensorial bajo el concepto “The Table: A Mother’s Ritual”. La jornada combinará gastronomía, DJ en vivo y lecturas personalizadas de tarot y astrología, buscando reinterpretar la celebración desde un enfoque más emocional y contemporáneo.

Entre las propuestas más originales aparece la “Vendimia para Mamá” de Four Points by Sheraton Santiago, que trasladará el concepto de vendimia al corazón de Providencia con buffet, vinos, música en vivo y actividades familiares.

Vida urbana, desconexión y celebraciones frente al mar

Mientras que QINTO Cenco Costanera es uno de los principales polos gastronómicos de la capital para este fin de semana. Con más de 80 propuestas culinarias distribuidas en 30.000 metros cuadrados, el espacio ofrece desde cocina internacional y sabores del mar hasta coctelería de autor y terrazas con vista panorámica a Santiago.

La propuesta busca ir más allá del clásico almuerzo familiar, permitiendo extender la celebración durante la tarde y noche, en un entorno que mezcla gastronomía, música y entretención.

En la costa, Sheraton Miramar Hotel combinará buffet dominical frente al mar con experiencias de spa y bienestar disponibles durante todo mayo, integrando gastronomía, relajo y autocuidado en una misma propuesta.

Otra alternativa esta en medio de la naturaleza, donde Casa Bosque apuesta por una celebración más pausada y ligada al entorno. El restaurante ofrecerá una jornada especial centrada en cocina a la leña y preparaciones de larga cocción, en línea con una tendencia que prioriza experiencias conscientes y alejadas del ritmo urbano.

Entre sus platos destacan el brisket ahumado durante 12 horas, la plateada Angus de cocción lenta y costillas de cerdo ahumadas, además de pescados grillados y postres caseros. La experiencia incluirá además un obsequio floral para las madres y la posibilidad de complementar la visita con experiencias de lodge y spa.

En un contexto donde las celebraciones se orientan cada vez más hacia las experiencias, la gastronomía aparece este 2026 como uno de los lenguajes favoritos para agradecer, conectar y construir recuerdos. Más que una comida especial, la tendencia apunta a regalar tiempo compartido, conversaciones largas y momentos que permanezcan mucho después de levantarse de la mesa.