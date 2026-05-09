Pisco chileno artesanal conquista mercados internacionales y suma 41 destinos

Desde la localidad de Tulahuén, en la Región de Coquimbo, dos marcas de pisco artesanal chileno han logrado abrirse espacio en mercados internacionales históricamente dominados por otros destilados. Waqar y Black Heron, elaborados por Pisquera Tulahuén, ya están presentes en 41 países y continúan ampliando la visibilidad global del pisco premium chileno.

Con 15 años de trayectoria, Waqar se ha transformado en uno de los nombres chilenos más visibles dentro del mercado internacional de destilados premium.

La marca, junto a su línea hermana Black Heron, actualmente se exporta a 41 países, consolidando una expansión que abarca Europa, Asia, Oceanía y América.

Los productos son elaborados en Tulahuén, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ovalle hacia la cordillera, en la Región de Coquimbo, zona históricamente ligada a la producción pisquera nacional.

Actualmente, ambos piscos tienen presencia en 24 mercados europeos, incluyendo países como España, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Portugal, Croacia, Reino Unido y Finlandia. También llegan a territorios como Mónaco, Andorra y Luxemburgo.

Expansión hacia Asia y América

Además de Europa, la estrategia internacional de Pisquera Tulahuén se ha extendido con fuerza hacia Asia.

Las botellas de Waqar y Black Heron ya están presentes en mercados como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia y Singapur. En Oceanía, mantienen exportaciones directas hacia Australia.

En el continente americano, la distribución alcanza países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, además de territorios caribeños como Martinica y San Bartolomé.

Juan Carlos Ortúzar, gerente general y socio de la pisquera, indica que la aceptación de su producto “se debe a la calidad de su

producción y a la búsqueda de los consumidores de productos auténticos y experiencias sensoriales diferentes. Hoy estamos presente en un quinto de los países del mundo y es posible probar Waqar y Black Heron en el Ritz de Francia o en Mandarin Oriental de Tokio,

por mencionar algunos”.

Recuperar el origen del pisco artesanal

La propuesta detrás de ambas marcas apunta a rescatar formas tradicionales de elaboración del pisco chileno, diferenciándose de las líneas más masivas de la industria.

Jaime Camposano, enólogo, socio de la compañía y descendiente de la familia fundadora de Pisco Control, explicó que el objetivo fue recuperar los orígenes de la producción pisquera nacional.

En ese contexto surgió Waqar, definido como el primer pisco ultra premium transparente y sin guarda en madera, mientras que Black Heron desarrolló una propuesta enfocada en el concepto de pisco ahumado o smoked.

La empresa exporta cerca del 60% de su producción anual y continúa buscando nuevos acuerdos para posicionar sus productos en restaurantes, hoteles y bares internacionales.

Reconocimientos internacionales

El posicionamiento internacional de ambas etiquetas también ha estado respaldado por reconocimientos en competencias especializadas.

Waqar obtuvo en 2014 el premio al Mejor Destilado Blanco No Añejado del Mundo en el San Francisco World Spirits Competition de Estados Unidos.

Por su parte, Black Heron fue reconocido como Mejor Pisco del Mundo en la edición 2024 del mismo certamen.

Estos premios se suman al crecimiento que ha tenido el pisco chileno premium en competencias internacionales, donde cada vez gana mayor visibilidad frente a otras categorías consolidadas de destilados como whisky, ron o gin.

El desafío del pisco chileno en el mercado global

Aunque el mercado internacional del pisco sigue siendo reducido en comparación con otros destilados, el avance de marcas premium chilenas refleja un interés creciente por productos vinculados al origen, la identidad territorial y los procesos artesanales.

Desde la industria destacan que el consumidor internacional busca cada vez más experiencias diferenciadas, atributo que ha permitido a varias etiquetas chilenas ingresar a segmentos especializados de hotelería y gastronomía de alto nivel.

La expansión de Waqar y Black Heron también se produce en un contexto donde el pisco chileno busca fortalecer su presencia internacional y posicionarse como una categoría reconocible dentro de la escena global de destilados premium.