Pisco chileno fortalece presencia global con encuentro internacional en La Serena

Con representantes de mercados de Europa, Asia y América, este 12 de mayo se inauguró en La Serena el Encuentro Internacional del Pisco “Chilean Pisco First Spirit”, instancia organizada por ProChile que busca potenciar la internacionalización del destilado chileno y consolidar su posicionamiento en nuevos mercados.

La actividad reúne a 27 empresas pisqueras nacionales y a 18 compañías internacionales provenientes de 12 países, en una agenda que contempla ruedas de negocios, exhibiciones y recorridos por zonas productoras de las regiones de Región de Coquimbo y Región de Atacama.

Internacionalización del pisco chileno

El encuentro se desarrolla entre el 12 y el 15 de mayo en el Hotel Club La Serena y forma parte de las acciones de promoción internacional impulsadas por ProChile para fortalecer la presencia del pisco chileno en el extranjero.

La inauguración contó con la participación de autoridades regionales y representantes del sector pisquero, entre ellos el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá; el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; el director general de ProChile, Ignacio Fernández; el presidente de Pisco Chile A.G., Francisco Munizaga; y el presidente de la Corporación del Pisco de Atacama, Jadhiel Bejares.

También asistieron compradores internacionales provenientes de Francia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina, Alemania, Brasil, China, Corea del Sur, Canadá y Suecia.

Estas actividades permitirán que compradores extranjeros conozcan directamente los procesos de elaboración, la producción vitivinícola y las características territoriales asociadas al pisco chileno, en un contexto donde la industria busca consolidar su posicionamiento internacional y ampliar su presencia en nuevos mercados.

En ese contexto, el presidente de Pisco Chile A.G., Francisco Munizaga, señaló que “este encuentro es una gran oportunidad para seguir con el trabajo de posicionamiento del pisco chileno en mercados internacionales, mostrando la calidad de nuestro destilado, su historia, el territorio y las personas que están detrás de esta industria. Hoy estamos llegando a nuevos mercados, y esto es fruto del trabajo conjunto entre productores, gremios e instituciones públicas, que han entendido que el pisco es parte de la identidad de Chile y un motor de desarrollo para nuestras regiones”.

Exportaciones y apertura de nuevos mercados

Durante la ceremonia, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó el crecimiento que ha tenido el pisco chileno en los mercados internacionales durante los últimos años.

“Estamos muy contentos. La sala está llena de empresas pisqueras y exportadores que vienen desde distintas partes a conocer nuestra oferta, que no es solo un producto de exportación, sino también un embajador de Chile en el mundo, vinculado además a un importante valor cultural”, afirmó.

Asimismo, agregó que “el año pasado tuvimos exportaciones cercanas a los US$4 millones, lo que representó un crecimiento de 27% respecto del año anterior y de 70% en comparación con 2023. Estamos llegando a más de 70 mercados y lo relevante es que también hay varias empresas que están exportando por primera vez, lo que nos pone muy contentos. Agradecemos el apoyo de instituciones como los gobiernos regionales de Coquimbo y Atacama, los gremios, los alcaldes y todos quienes nos acompañan hoy en este Encuentro Internacional del Pisco”.

Pisco, identidad regional y desafíos productivos

Las autoridades regionales también destacaron el valor cultural y territorial que representa el pisco para las regiones de Atacama y Coquimbo.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, señaló que “estamos hablando de 95 años de una denominación de origen única, una de las más antiguas que existen y que beneficia a las regiones de Atacama y Coquimbo. Nosotros vemos el pisco como algo propio: identidad regional, cultura, tradición y familias que llevan siglos trabajando en esta actividad”.

La autoridad también advirtió sobre los efectos de la crisis hídrica en la producción pisquera. “Tenemos una escasez hídrica muy profunda, lo que está llevando a menores plantaciones de uva pisquera y, eventualmente, esto puede afectar la producción de pisco. Eso es algo que no podemos permitir. Por eso este tipo de encuentros son tan importantes, porque permiten entender que el pisco no solamente se consume en Chile, sino que también está ganando fuerza en mercados internacionales”, afirmó.

Por su parte, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, relevó la importancia de las alianzas institucionales para potenciar el desarrollo de la industria pisquera.

“Estamos muy contentos de ser parte de esta actividad. Siempre ponemos en valor la relevancia de las alianzas público-privadas y cómo, a partir de instrumentos disponibles desde el Estado, como ProChile, podemos fortalecer la marca pisco de Chile”, sostuvo.

En el marco de la inauguración también fueron reconocidas diez empresas que comenzaron a exportar durante los últimos dos años: Destilería Nacional SpA, Destilería Paitanás Limitada, Eco Ranch SpA, Licores Bou S.A., Limarí Soul SpA, Pisco Don Gudelio SpA, Viña Indómita SpA, Viña Gran Escultor SpA y Viña Kunza SpA.

El programa contempla además una rueda internacional de negocios, un showroom de productos y visitas en terreno a empresas pisqueras de las regiones de Coquimbo y Atacama.