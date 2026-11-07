Rubaiyat: Dos cocinas especialistas en carnes en una cena junto al chef ecuatoriano Luis Maldonado

La carne será el punto de encuentro entre dos cocinas que han hecho de la selección del producto y el dominio del fuego parte fundamental de su identidad. Este viernes 13 de noviembre, Rubaiyat realizará una nueva cena de aniversario, esta vez con un invitado internacional: Luis Maldonado, chef y fundador de Tributo, restaurante ubicado en Quito, Ecuador, que ha conseguido reconocimiento internacional por su particular trabajo con las carnes.

Maldonado, cocinero venezolano radicado en Ecuador desde 2017, ha desarrollado una propuesta que va más allá de la parrilla tradicional. Su investigación gastronómica se concentra especialmente en la vaca vieja andina, ganado de origen lechero que durante años fue considerado de menor valor para la producción de carne y que el chef ha convertido en protagonista de una cocina contemporánea.

A través de un trabajo que involucra selección de animales, relación directa con productores, carnicería, maduración en seco y aprovechamiento integral, Tributo busca demostrar las posibilidades gastronómicas de este producto local. Su filosofía pone en valor no solo los distintos cortes, sino también las características del territorio andino y las personas que participan en su producción.

La propuesta del restaurante quiteño combina técnicas de maduración y cocción con fuego, una mirada que incorpora ingredientes y tradiciones ecuatorianas. Su cocina utiliza el producto como punto de partida para contar una historia sobre origen, identidad y aprovechamiento, alejándose del concepto convencional de un steakhouse. Este trabajo le ha permitido alcanzar reconocimiento en rankings internacionales especializados en carnes, llegando al puesto 24 de World’s 101 Best Steak Restaurants en 2026.

Ese conocimiento será parte del encuentro que protagonizará junto a Diego Rojas, chef de Rubaiyat, en una cena que busca explorar distintas expresiones de la carne de alta calidad. El menú estará construido a partir de cortes de la Casa Rubaiyat y se desarrollará en varios tiempos, poniendo en valor la selección de las piezas, sus características y las posibilidades que ofrecen distintas técnicas de preparación.

La experiencia tendrá además un maridaje especialmente seleccionado de Viñedos Orgánicos Emiliana, que incluirá cinco etiquetas: Amaluna, Maycas del Limarí, Coyam, 57 Rocas y Gê. Una combinación pensada para acompañar los distintos momentos del menú y explorar la relación entre carnes, preparaciones y vinos.

La cena forma parte de las celebraciones de aniversario de Rubaiyat y propone un encuentro entre dos miradas gastronómicas que comparten el interés por el producto, la calidad de la materia prima y el trabajo detrás de cada corte.