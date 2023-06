Accidentes en bicicleta camino al trabajo alcanzan su mayor nivel en tres años

De acuerdo con cifras de la ACHS, en lo que va de 2023 los accidentes de este tipo de vehículo liviano llegaron a niveles que no se veían desde 2019.

En promedio, se han producido más de 14 accidentes en bicicleta al día de carácter laboral en lo que va de 2023. Así lo reflejó un levantamiento de datos realizado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que abarcó la cantidad de incidentes hacia o desde el trabajo (trayecto) o durante la jornada hábil entre 2019 y 2023.

Según los datos recabados, entre el 1 de enero y el 11 de mayo de este año hubo 1.901 accidentes, 17,7% más de lo que se vio en 2022 y la más alta desde el último año antes de la pandemia, cuando se produjeron 1.977 siniestros en ese mismo periodo de tiempo.

La seguridad al andar en bicicleta es un tema que preocupa a la sociedad. Según un estudio de Ipsos del año pasado, siete de cada diez personas en el país declararon que era demasiado peligroso viajar en bicicleta en su ciudad. La encuesta también reveló que, en Chile, el 13% de las personas ocupa la bicicleta como medio de transporte para su trabajo.

La Gerente de Asuntos Corporativos de la ACHS, Paulina Calfucoy, comenta que “podemos observar que el número de accidentes de trayecto en bicicleta, y ciclos en general, ha vuelto al nivel previo a la pandemia. Para abordar este problema necesitamos confluir en soluciones y compromisos desde diferentes actores, mejorando la infraestructura y señalética en las calles”.

La ejecutiva también mencionó que la recolección de este tipo de datos seguirá generándose por parte de la ACHS, con el fin de ayudar a contribuir y ser un aporte a la solución de estos problemas.

La información entregada por la mutualidad reveló que durante el periodo analizado (2019 a 2023) hubo dos grandes tipos de accidentes para los ciclistas. Los atropellos representaron el 45,5% de los casos, mientras que las caídas lo hicieron en un 43,1%. Otros factores relevantes, aunque menos ocurrentes, fueron los ataques de animales (5%), golpes con objetos (2,8%) y asaltos (1,4%).

¿Cuándo hay más accidentes?

Otro dato para destacar es que el tramo comprendido entre las 7:00 y las 11:00 horas —cuando la mayoría de las personas se dirige a comenzar su jornada laboral— fue el que acumuló más accidentes, con un 53,3% de los casos. Siguió el rango del mediodía a las 18 hrs. con un 24,5% de los incidentes, luego el horario de tarde-noche (de 19:00 a 23:00 horas) con el 13,2% y finalmente el horario nocturno (de las 00:00 a 6:00 hrs), con un 9%.

En materia de género hubo una diferencia notoria: el 68% de los accidentes los sufrieron hombres vs el 32% de mujeres. En cuanto a rangos etarios, las personas de 18 a 29 años (38,7%) y de 30 a 39 años (32%%) experimentaron la gran mayoría de los incidentes.

Al analizar los datos por distribución geográfica a nivel nacional, destaca que entre 2019 y 2023 la Región Metropolitana acumuló el 66% de los accidentes en bicicleta. En un distante segundo lugar se ubicó la Región de O’Higgins, con un 7%, la Región del Maule fue la tercera con mayor número de incidentes, con un 6% del total.

¿Cómo prevenirlos?

De manera para prevenir este tipo de incidentes, la Asociación Chilena de Seguridad entrega los siguientes consejos para todas las personas que ocupan bicicleta para dirigirse y en función de su trabajo.

1.- Circula por ciclovías o por la pista derecha de la calle: Sólo puedes transitar por la vereda cuando no exista una ciclovía o cuando existan tramos en que la calzada (calle) o ciclovía estén obstruidas, siempre respetando al peatón, quién tiene la prioridad.

2.- Respetar el sentido del tránsito: La bicicleta también es un vehículo, por lo que se debe ir en el sentido de circulación de las calles.

3.- Poner atención al entorno: Conducir sin utilizar elementos que dificulten la visión y audición. Por ejemplo, usar audífonos, dificulta estar alerta de peligros (como autos o animales).

4.- Respetar las señales de tránsito.

5.- Evitar los elementos en la calzada: Tener cuidado con las tapas de los sumideros de aguas lluvia, la basura y otros elementos que podrían provocar caídas.

6.- No transportar a más personas: Las bicicletas (y otros ciclos) suelen estar pensadas para transportar sólo a una persona. Si se transporta a alguien más, hay que asegurarse de que la bicicleta esté diseñada para ello (no improvisar).

7.- Utilizar señales manuales: Al girar o detenerse, se debe comunicar con señales manuales con los demás conductores que comparten la vía.

8.- Capacitarse: Para ser conductores responsables no basta con saber pedalear, se debe conocer la normativa de tránsito y las principales medidas preventivas a cumplir.

9.- Los ciclistas deben circular con casco protector y vestimenta o elementos retrorreflectantes siempre visibles por el frente y por detrás. Esta disposición se encuentra en el Reglamento de Convivencia Vial del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad, esta información no necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social ().