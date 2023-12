¿Buscando un auto nuevo? Mira estos lanzamientos para todos los segmentos

El mercado automotor está dinámico y con importantes ofertas y nuevos lanzamientos.

Acá algunos modelos que es bueno tener en cuenta.

Dongfeng compite en precio, diseño y equipamiento

La empresa Cidef, de larga tradición en la importación de autos en Chile, acaba de lanzar por tres: Su nuevo sedán de estilo deportivo Aeolus Y3, el crossover Aeolus GS Cross y el SUV T5.

Los dos primeros son atractivos autos que quiebran la tendencia reinante en Chile, ya que el primero -Aeolus Y3- es un sedán de atractivo diseño deportivo, con alto nivel de equipamiento y experiencia de calidad; mientras que el Aeolus GS Cross transita entre un station wagon y un suv, para quedarse en la categoría de crossovers.

Ambos cuentan con un bloque motriz, de 4 cilindros en línea de 1,5 litros, 123 hp y 158 Nm de torque. En el caso del sedán se puede optar por la transmisión manual de 5 relaciones o por dos variantes de caja de doble embrague DCT de 6 relaciones. Este modelo llega con un interesante precio de entrada de $9.990.000.

Para el GS Cross, el bloque se acopla a una caja doble embrague y 6 velocidades. Su valor empieza en $11.990.000. Y como si ya dos estrenos en línea fuesen poco, Dongfeng también anunció la llegada del atractivo SUV mediano T5, con motor de 4 cilindros en línea, 120 hp y 151 Nm de torque unido a una caja manual de 5 relaciones. Disponible desde $10.990.000.

JMC Grand Avenue debuta con buena presencia y atractivos precios

All New Grand Avenue, de JMC es la última apuesta de este fabricante de origen chino, que llega con presencia y diseño similar a los competidores del segmento de big pick up. Se trata de una camioneta que es dinamizada por un motor turbodiésel, Puma de origen Ford, de 2.3 litros de cilindrada, capaz de ofrecer 174 caballos de fuerza, con un torque de 445 Nm, que dependiendo de la variante se pueden controlar con una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 8 velocidades. Ofrece tracción en las cuatro ruedas y doble cabina, con lo último en equipamiento digital.

La seguridad también es una prioridad en la All New Grand Avenue, ya que cuenta con frenos ABS, airbags frontales y laterales, control de tracción y asistente de frenado de emergencia, que se suman a sus conexiones con Android Auto & Apple Carplay, cámara de retroceso, sistema de apertura sin manos PEPS, encendido por botón, sistema de regeneración de su sistema DPF con botón selectivo, alarma de olvido de llaves, pisaderas y sistema follow me home. Mientras que las versiones automáticas suman asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones.

En cuanto a seguridad, ambas versiones incluyen 4 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad ESP, control de tracción TCS, asistencia al arranque en pendientes, control de descenso, 5 cinturones de 3 puntas, 5 apoyacabezas, 2 anclajes Isofix, alarma antirrobo, parachoques con sistema de absorción de impactos y seguros de niños en puertas traseras.