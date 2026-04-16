Mercado Gourmet: la feria gastronómica en Santiago que podrás disfrutar todo el año

Desarrollado en conjunto con la Corporación Cultural de Ñuñoa, esta nueva propuesta busca consolidarse como un espacio de alto valor para la ciudad, conectando gastronomía, arte, cultura y comunidad en un entorno cuidado y accesible.

El evento se realizará en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, ubicada en el corazón de la comuna, en un entorno de parques y áreas verdes que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Un espacio con historia, declarado Monumento Histórico Nacional y donado por Arturo Alessandri Palma, el “León de Tarapacá”, que hoy se transforma en el escenario perfecto para una experiencia que combina tradición, identidad y modernidad.

A diferencia de otras ferias o eventos gastronómicos, Mercado Gourmet se instala como el único encuentro de su tipo que se realiza un fin de semana al mes durante todo el año, consolidándose como un panorama permanente para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores, productos y experiencias de calidad.

Diseñado como un punto de encuentro entre gastronomía, cultura, música y estilo de vida, la feria reunirá una cuidada selección de propuestas que incluyen restaurantes con las mejores propuestas culinarias, cocinas del mundo, productos gourmet, parrillas, vinos, cervezas artesanales, coctelería, productos saludables y accesorios de cocina, junto a foodtrucks y marcas con identidad propia.

En este recorrido, el arte también tendrá un rol protagónico, bajo el concepto “Arte como experiencia”. Cada edición contará con una exposición mensual de artistas emergentes y consagrados, cuyas obras estarán integradas en la ambientación del mercado. Además, habrá intervenciones en vivo como live painting, esculturas interactivas y espacios dedicados a la venta de arte, generando un vínculo directo entre artistas y público.

La experiencia va mucho más allá de la degustación. El evento incorpora espacios temáticos como barras especializadas (ramen, ceviches, dulcería francesa), zonas de fuegos, catas guiadas, talleres, showcooking con chefs invitados, cursos de mixología y maridajes, además de música en vivo y una programación cultural pensada para disfrutar sin apuro.

Otra característica de este nuevo evento gastronómico es su programación internacional mensual, donde se invitará a uno o dos países a ser protagonistas, en sintonía con sus celebraciones nacionales.

Así, cada edición ofrecerá una experiencia cultural y gastronómica inmersiva, permitiendo a los asistentes viajar a través de los sabores del mundo. Por ejemplo, en el mes de mayo los países invitados serán Argentina y México, mientras que en junio el foco estará en Italia, incorporando sus tradiciones, productos y propuestas culinarias.

“Uno de los objetivos principales de Mercado Gourmet es consolidar un panorama permanente para el público, que se transforme en un punto de encuentro regular para la comunidad y, al mismo tiempo, en una plataforma de crecimiento sostenida para las marcas, generando valor a largo plazo tanto para expositores como para visitantes”, sostiene Matias Bermúdez, director de Multimedia Group, organizadores del evento.

Este concepto convierte a Mercado Gourmet en una plataforma dinámica, siempre cambiante y con contenido renovado, incentivando al público a volver mes a mes para descubrir nuevas experiencias.

“Queremos crear un espacio vivo, donde la gente no solo venga a comer, sino también a disfrutar, aprender, compartir y descubrir. Mercado Gourmet es una celebración permanente del buen vivir”, señala Matias Bermúdez.

Con una propuesta curada, un entorno atractivo y una comunidad creciente de amantes del buen comer y beber, Mercado Gourmet se proyecta como uno de los panoramas imperdibles del calendario urbano en Santiago, abierto a todo público y pensado tanto para familias como para grupos de amigos.

Próximas Fechas

17 al 19 de abril

15 al 17 de mayo

Horarios:

Viernes y sábado: 11:00 a 21:00 horas

Domingo: de 11:00 a 20:00 horas

Entrada liberada

Instagram: https://www.instagram.com/mercado.gourmet_/