Exclusiva vendimia con vinos, gastronomía y experiencia urbana en un solo lugar

El próximo sábado 25 de abril, los jardines del Sheraton Santiago serán el punto de encuentro para una experiencia que reúne lo mejor del vino chileno.La clásica Fiesta de la Vendimia vuelve con una propuesta pensada para la ciudad: acercar la experiencia del mundo vitivinícola a un formato más urbano, relajado y fácil de disfrutar.

El Parque Quixote será el lugar de reunión, un espacio al aire libre ideal para ir a relajarse, compartir y disfrutar sin apuro. Y para quienes quieran alargar el panorama, también existe la opción de quedarse en el hotel y convertirlo en un plan de fin de semana completo.

La idea es que los asistentes puedan recorrer distintos valles de Chile en un solo lugar. Viñas como Santa Rita, Casa Silva, Concha y Toro y Emiliana entre entre otras, estarán presentes para mostrar la diversidad de sus orígenes y paisajes vitivinícolas, junto a los estilos que hacen de la industria chilena un orgullo internacional.

La gastronomía tendrá un papel protagónico con la “Sheraton Meat Experience”, liderada por el chef ejecutivo Gustavo Villoldo, quien desplegará cinco estaciones de fuego y brasas. A esto se suma un espacio en el Bohío, reforzando la conexión entre vino y cocina en cada detalle.

“El valor de esta vendimia está en acercar el mundo del vino a un formato más accesible y urbano, sin perder la conexión con su origen y diversidad territorial”, destaca Marcelo Pino desde la organización.

Se espera que lleguen cerca de 350 personas entre las 18:30 y las 23:00 horas. La música será ambientada por un DJ y también se realizarán concursos durante la jornada.

Un panorama imperdible para los amantes del vino

La Vendimia Sheraton Santiago se consolida como una alternativa atractiva para quienes buscan disfrutar del vino chileno en un entorno cercano, sin necesidad de salir de la ciudad. Su formato urbano permite acercar la tradición vitivinícola a nuevos públicos, generando una experiencia más accesible, dinámica y conectada con los estilos de vida actuales.

Además de la degustación de distintas viñas, el evento propone una experiencia integral donde la gastronomía, la música y el entorno al aire libre juegan un rol clave. Esta combinación no solo invita a conocer la diversidad de los valles del país, sino también a vivir el vino desde una perspectiva más social y sensorial.

Pensado tanto para conocedores como para quienes se inician en este mundo, este panorama se posiciona como una instancia para descubrir, aprender y disfrutar en torno a una de las tradiciones más representativas de Chile, en un ambiente relajado y cuidadosamente diseñado.

Los valores son:

Preventa: $59.900 (del 23 de marzo al 10 de abril)

Precio general: $69.900

Tarifa Diplomats: $55.900

Las reservas se pueden hacer vía WhatsApp al +56 9 8743 5677 o al correo panoramas@sheraton-scl.cl

Cupos limitados.