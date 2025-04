Orlando y Tampa: el destino ideal para los fanáticos de la adrenalina 

Orlando y sus alrededores, como Tampa, son sinónimo de experiencias inolvidables para quienes buscan emociones fuertes. Hogar de los parques de diversiones más icónicos del mundo, este destino no solo atrae a familias, sino también a fanáticos de la adrenalina y la aventura, ofreciendo una mezcla perfecta de entretenimiento y acción.

Según datos del informe Cocha Travel Insights, Orlando figura entre los destinos más buscados en el 2024, tendencia que se repite para este 2025, consolidándose como uno de los favoritos para viajes familiares y de aventura. Además, con un crecimiento del 23% en los viajes internacionales de chilenos durante 2024, este lugar sigue marcando pauta en la planificación de viajes familiares icónicos.

Busch Gardens Tampa Bay

Reconocido por su enfoque en montañas rusas, Busch Gardens es el destino obligado para quienes buscan emociones extremas. Entre sus estrellas se encuentra Iron Gwazi, la montaña rusa híbrida más alta y rápida del mundo, que combina madera y acero para una experiencia única. Además, SheiKra ofrece una caída vertical de 90 grados que quita el aliento y ocho montañas rusas más, con distintos niveles de adrenalina.

Walt Disney World

Walt Disney World en Orlando cuenta con cuatro parques temáticos y dos parques acuáticos, cada uno con experiencias únicas. Magic Kingdom es el más emblemático, con un ambiente de fantasía inspirado en los clásicos de Disney. Epcot combina tecnología, cultura y gastronomía en un recorrido por el futuro y el mundo.

Hollywood Studios transporta a los visitantes al cine y la televisión con áreas temáticas inmersivas. Animal Kingdom ofrece una mezcla de naturaleza, aventura y exploración en escenarios impresionantes. Además, los parques acuáticos Blizzard Beach y Typhoon Lagoon complementan la experiencia con atracciones refrescantes y temáticas sorprendentes.

Y aunque es famoso por su magia y encanto, Disney no se queda atrás en atracciones llenas de adrenalina. Expedition Everest en Animal Kingdom, como también Avatar Flight of Passage, Star Wars: Rise of the Resistance, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, y Space Mountain, son ejemplos de que la aventura también tiene un lugar en el reino mágico.

Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort cuenta con tres parques temáticos y un parque acuático. Universal Studios Florida lleva a los visitantes al mundo del cine y la televisión, mientras que Islands of Adventure ofrece experiencias llenas de acción y fantasía. Epic Universe, su nueva expansión, tendrá cinco mundos inmersivos con tecnología de vanguardia. Además, Volcano Bay combina diversión acuática con el ambiente de una isla tropical.

Este parque lleva la adrenalina al máximo con The Incredible Hulk Coaster, que combina velocidad explosiva y giros intensos, y VelociCoaster, una persecución extrema en Jurassic World. Revenge of the Mummy sorprende con una montaña rusa en la oscuridad, mientras que Jurassic Park River Adventure culmina con una caída de más de 25 metros.

En el mundo de Harry Potter, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure ofrece múltiples lanzamientos y giros inesperados, mientras que Harry Potter and the Escape from Gringotts y Harry Potter and the Forbidden Journey combinan simulación y movimientos intensos para una experiencia mágica y vertiginosa.

Apertura en mayo 2025

Con la esperada apertura de Epic Universe en mayo, Universal Orlando Resort lleva el entretenimiento temático a un nuevo nivel, sumando este innovador parque a Universal Studios Florida e Islands of Adventure. Este ambicioso proyecto contará con cinco mundos inmersivos, cada uno con atracciones de última generación.

Entre las experiencias destacadas está Dark Universe, con Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, una atracción tecnológica avanzada que sumerge a los visitantes en una historia de acción y terror. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic permitirá explorar el corazón del mundo de Harry Potter, mientras que Celestial Park sorprenderá con Starfall Racers, una montaña rusa con dos tracks que recrea una emocionante carrera espacial. También se incluirá el mágico mundo de Cómo entrenar a tú Dragón: La Isla de Berk, con una montaña rusa épica, y el vibrante Super Nintendo World, con atracciones como Donkey Kong Country: Mine Cart Madness.

¿Cuándo viajar?

“Orlando no es solo un destino, es una experiencia completa que combina magia, aventura y adrenalina. Los parques siguen marcando tendencia entre los viajeros que buscan combinar emociones intensas con momentos inolvidables en familia”, destaca Daiana Mediña, gerenta de Brand y PR de Cocha.

Los mejores meses para visitar Orlando son febrero, mayo, septiembre y octubre, periodos en los que las aglomeraciones disminuyen, permitiendo disfrutar más de las atracciones. En contraste, fechas como Semana Santa, Navidad y el verano norteamericano son las más concurridas, lo que puede alargar considerablemente los tiempos de espera.

Hay alojamientos bien ubicados fuera de los parques, lo que permite optimizar tanto el presupuesto como la comodidad del viaje. “Alojarse fuera de los parques es una excelente alternativa para quienes buscan ahorrar sin renunciar al confort. Existen hoteles estratégicamente ubicados a precios más accesibles, lo que deja mayor margen para disfrutar de las atracciones y experiencias dentro de los parques”, destaca Mediña.

Hay paquetes de 6 noches en mayo, que incluye vuelo + hotel, desde $779.238 por persona (en base doble).