Sidney, Río de Janeiro, Cancún y París entre los top de ventas internacionales en este Cyber

Los viajes se han consolidado como una de las categorías más buscadas en los eventos de compras online como el Cyber Monday o el CyberDay. La razón, explican desde la industria, es que se trata de un rubro donde los descuentos pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto familiar, especialmente cuando se trata de destinos internacionales.

Además, el contexto postpandemia ha reforzado el deseo de los chilenos por viajar, descubrir nuevos lugares y priorizar las experiencias por sobre los bienes materiales.

Según datos de Cocha Travel Insights, los viajeros chilenos no sólo están aprovechando los precios, sino que también se están anticipando más que nunca: ya existen reservas confirmadas hasta agosto de 2026. En particular, Europa para la primavera del próximo año y destinos lejanos como Sidney —impulsado por una atractiva alianza con Qantas— figuran entre los preferidos para quienes ya piensan en sus próximas aventuras.

Durante las primeras jornadas de Cyber, en el top 10 de ventas acumuladas (sumando todos los canales), destacan los clásicos caribeños como Punta Cana, Cancún y Playa del Carmen, junto a destinos urbanos y de playa como Río de Janeiro, Miami, Madrid, Aruba, Nueva York, Curazao y, nuevamente, Sidney.

El listado de favoritos se amplía con lugares tan diversos como Jamaica, Tokio, San Andrés, Cartagena, París, La Romana, Barcelona y Buenos Aires, lo que confirma que el viajero chileno está buscando tanto experiencias de relajo como cultura y aventura.

“Estamos muy contentos con estos primeros resultados de Cyber Monday. No sólo se superaron nuestras expectativas, también vemos que los chilenos están viajando más, planificando con tiempo y diversificando sus destinos. Es un excelente termómetro para lo que será la próxima temporada alta”, señaló Daiana Mediña, Head de Branding & PR de Cocha.

La ejecutiva destacó además que este tipo de eventos permiten democratizar los viajes, ya que las ofertas especiales en vuelos, paquetes y alojamientos acercan destinos internacionales a un público más amplio.

La campaña de Cyber Monday continúa con promociones disponibles hasta este miércoles 8 de octubre, por lo que aún hay tiempo para sumarse a esta ola de oportunidades de viaje.