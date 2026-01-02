¿Dónde viajarán los chilenos este verano? Los destinos más demandados para 2026

Con la llegada de enero, comienza también la planificación de las vacaciones de verano. Para la temporada 2026, los chilenos están apostando mayoritariamente por destinos internacionales, con Brasil y Argentina a la cabeza, seguidos por Perú, México y el Caribe, de acuerdo con datos entregados por el sector turístico.

Playas clásicas como Buzios y Río de Janeiro mantienen su atractivo, mientras que Florianópolis y Camboriú se consolidan como alternativas muy demandadas para quienes buscan sol, descanso y una oferta turística diversa.

Lucas Lopes, jefe de Ventas de Vivencias Travel, señala que “Brasil es la principal tendencia. Destinos como Buzios,que nunca pasa de moda, o Río de Janeiro. También es muy requerido Florianópolis, Camboriú, y luego Argentina que se debe a la cercanía y al interés de hacer compras más económicas”.

Argentina aparece en el segundo lugar de las preferencias, impulsada por su cercanía geográfica y el interés de muchos chilenos por realizar compras a precios más convenientes. A estos destinos se suman Perú, México, República Dominicana y otros puntos del Caribe, que se mantienen como opciones atractivas para quienes buscan experiencias culturales o vacaciones todo incluido.

Duración de los viajes y comportamiento de los turistas

Según el análisis del operador, la mayoría de los viajes planificados por chilenos para el verano tiene una duración promedio de entre seis y ocho noches. En paralelo, se observa un flujo asimétrico de turistas entre Chile y Brasil durante esta época.

“En verano viajan más chilenos a Brasil que brasileños a Chile. En invierno ocurre lo contrario. La última temporada invernal registró cerca de 750 mil brasileños viajando a Santiago”, explica Lopes.

Otro aspecto clave es el momento de la reserva. Desde Vivencias Travel recomiendan planificar con anticipación para acceder a precios de pretemporada y asegurar disponibilidad.

El temor a factores como el clima o el funcionamiento de parques y excursiones suele retrasar las decisiones, pero desde la industria aseguran que una planificación flexible permite ajustar itinerarios según el pronóstico y optimizar cada jornada.

El valor de la asesoría turística

Más allá del destino, la tendencia muestra una creciente valoración por la asesoría profesional. “Las vacaciones son muy valiosas. Una persona trabaja todo el año para tener ese tiempo libre con la familia y contar con apoyo especializado permite optimizar la experiencia”, destaca Lopes.

Si bien algunos viajeros optan por recorrer por cuenta propia, la presencia de guías o agentes locales aporta contexto cultural e histórico que muchas veces pasa desapercibido.

De cara al verano, las preferencias de los chilenos confirman una combinación entre destinos clásicos, planificación anticipada y búsqueda de experiencias bien organizadas, en un escenario donde viajar sigue siendo una de las prioridades del descanso estival.