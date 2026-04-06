El Centro del Vino Concha y Toro fue nominado en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery 2026” de los World Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes y turismo. A menos de un año de su apertura, esta nominación da cuenta de su rápido posicionamiento como un destino imperdible, gracias a una propuesta inmersiva que integra patrimonio, cultura, naturaleza, vino y gastronomía en un solo lugar, consolidándose como uno de los referentes del enoturismo en Sudamérica.

Los World Travel Awards tienen como objetivo reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria global de viajes y turismo, siendo considerados uno de los galardones más relevantes del sector a nivel internacional.

En ese sentido, estar entre los nominados a los World Travel Awards permite proyectar al mundo el nivel de excelencia que Chile está alcanzando en experiencias turísticas, especialmente en el ámbito del enoturismo. En este contexto, Viña Concha y Toro reafirma su compromiso con el desarrollo de experiencias de alto estándar, orientadas a seguir elevando la calidad de su propuesta para visitantes nacionales e internacionales.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de junio de 2026, invitando a la audiencia global a ser parte de este reconocimiento a la excelencia en turismo. Se puede votar en el siguiente link.

Un destino enoturístico de clase mundial

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, Santiago, es un destino enoturístico de clase mundial que sitúa a Chile a la vanguardia del turismo enológico global. Concebido como una experiencia inmersiva, busca poner en valor el patrimonio vitivinícola chileno a través de seis zonas temáticas que invitan a recorrer el mundo del vino desde una perspectiva sensorial y cultural.

Entre sus principales atractivos se encuentran degustaciones, experiencias museográficas inmersivas, restaurantes, bodegas históricas y espacios dedicados a la reconocida leyenda de Casillero del Diablo.

Desde 2022 y por cinco años consecutivos, el Centro del Vino cuenta con la certificación de turismo sustentable Preferred by Nature. En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Chile y, ese mismo año, Viña Concha y Toro marcó un hito en sostenibilidad al convertirse en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), desarrollado en colaboración con el Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco.

En 2025, el Centro del Vino fue además reconocido en los Premios Chile Diseño con el proyecto “El Origen de una Leyenda”, obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.