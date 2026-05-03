Viajar en entornos inestables: el nuevo desafío de decidir mejor

Durante años, la industria de los viajes aprendió a convivir con distintos grados de incertidumbre. Pandemia, inflación, cambios regulatorios, restricciones operacionales y tensiones logísticas han ido moldeando un mercado cada vez más sensible al contexto. Pero lo que estamos viendo hoy vuelve a recordarnos algo esencial: en esta industria, los factores externos nunca son realmente externos.

La reciente escalada de tensión en Medio Oriente ha vuelto a instalar presión sobre una variable crítica para el transporte aéreo: el combustible. Y aunque para muchos esto puede parecer una discusión lejana o propia del mundo energético, sus efectos son mucho más concretos de lo que aparentan. Cuando el combustible se tensiona, toda la cadena del viaje siente el impacto: tarifas, disponibilidad, programación, anticipación de compra y márgenes de operación.

Ese es justamente el punto que hoy merece atención. No se trata solo de cuánto sube o baja el petróleo en los mercados internacionales. Se trata de cómo esa volatilidad empieza a alterar la lógica con la que se viaja. Porque cuando el entorno se vuelve más inestable, el viaje deja de ser una decisión lineal y pasa a ser una decisión mucho más estratégica.

Desde la experiencia de la agencia de viajes, ese cambio ya se percibe con claridad. En el segmento vacacional, las personas siguen queriendo viajar, pero con más cautela. Evalúan más, comparan más y buscan mayor certidumbre sobre el gasto final. Hay menos espacio para la improvisación y más necesidad de respaldo al momento de decidir.

En el mundo corporativo, esta lógica se vuelve todavía más evidente. Las empresas no paralizan sus desplazamientos por un contexto complejo, pero sí los revisan con otro estándar. Se prioriza lo esencial, se analiza mejor cada tramo, se valora más la anticipación y se pone mayor atención al equilibrio entre costo, continuidad operacional y flexibilidad. En otras palabras, el viaje corporativo no desaparece; se vuelve más exigente.

Y eso tiene una consecuencia directa para la industria. En escenarios como este, competir solo por precio empieza a ser una propuesta insuficiente. La diferencia real ya no está únicamente en conseguir una tarifa conveniente, sino en aportar criterio en un mercado donde el contexto cambia rápido. Saber cuándo conviene emitir, qué alternativa ofrece mayor resguardo, cómo optimizar una ruta o qué decisión reduce mejor la exposición al riesgo se vuelve parte central del valor.

Ese cambio, a mi juicio, es uno de los más relevantes que enfrenta hoy el mercado de viajes. Durante mucho tiempo, parte de la conversación comercial giró en torno al precio como variable dominante. Pero en períodos de alta volatilidad, esa mirada queda corta. Un viaje mal decidido puede terminar costando mucho más que una diferencia inicial de tarifa. Y eso vale tanto para una empresa como para un viajero individual.

Por lo mismo, lo que hoy está en juego no es solo la sensibilidad del mercado frente al alza de costos, sino también la capacidad de la industria para responder con más inteligencia. Este tipo de contextos obliga a elevar la asesoría, a fortalecer la planificación y a entender que vender viajes ya no consiste solamente en intermediar una reserva, sino en ayudar a tomar mejores decisiones en un entorno menos predecible.

La industria de los viajes ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación. Pero adaptarse no significa solo resistir la presión del entorno, sino también redefinir el valor que se entrega. Y hoy ese valor está, más que nunca, en acompañar con criterio, anticipación y capacidad de reacción.

Porque viajar seguirá siendo necesario. Lo que cambió es que ahora viajar bien depende mucho más de entender el contexto que de mirar solamente el destino.