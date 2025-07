PDI entrega al FBI seis relojes robados a Keanu Reeves: fueron encontrados en diciembre pasado

Esta mañana funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) entregaron a personal del FBI estadounidense seis relojes de lujo robados al actor Keanu Reeves, los que fueron encontrados durante diciembre pasado en una vivienda de Peñalolén.

El hallazgo se realizó luego de que Carabineros allanara las casas de un grupo de hombres que entró a robar a un domicilio en Lo Barnechea, Región Metropolitana. En una de estas se encontró una fotografía de uno de los detenidos al interior de la casa del protagonista de la franquicia de John Wick, junto con 17 relojes sustraídos.

Uno de ellos, avaluado en cerca de $10 millones, se encontraba grabado con un agradecimiento a sus dobles de acción, en el marco del cierre de las filmaciones de la cuarta y última parte de la saga de acción. En el reverso se lee: “The John Wick Five, Thank You, Keanu. JW4. 2021“, lo que permitió identificar la pertenencia del objeto.

“Una vez que se logra recuperar las especies y se logra establecer por la inscripción que presentaba este reloj en su parte posterior, a través de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional, se efectúa las coordinaciones con el FBI, quienes hacen las coordinaciones con el actor para que reconozca las especies. Una vez tenemos la confirmación a través de Fiscalía, llegamos al día de hoy donde se hace su devolución para que sean entregados al actor”, señaló el subprefecto jefe de la Biroincri Marcelo Varas, quien fue parte de la entrega realizada en la Embajada de Estados Unidos en Las Condes.