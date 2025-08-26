Sernac alerta retiro de pasta de dientes en Chile por efectos adversos

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad voluntaria por parte de la empresa Colgate, respecto a la pasta dental Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, la cual será retirada del comercio de forma inmediata.

La medida se tomó luego de que un estudio realizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil revelara que algunos usuarios presentaron problemas de salud debido a una intolerancia al saborizante del producto.

🔴SERNAC emitió una alerta de seguridad para la crema dental Colgate Total Clean Mint, vendida en Chile entre 2024 y 2025, debido a posibles efectos adversos causados por el saborizante del producto. Más en👉https://t.co/empDuk8oIE pic.twitter.com/xwbhNXqVOK — SERNAC (@SERNAC) August 25, 2025

De acuerdo con el Sernac, en Chile hay 2.375.400 unidades importadas, de las cuales 1.598.626 ya estarían en manos de consumidores. Los lotes afectados corresponden a:

TP COLG Total Clean Mint 75ml – SKU 61046467

TP COLG Total Clean Mint 150ml – SKU 61046468

TP Colgate Total Clean Mint 30g – SKU 61047114

MTB-COL TRV KIT – SKU 61048070

El Sernac hizo un llamado a la ciudadanía: quienes tengan en su hogar alguno de los productos mencionados deben suspender su uso de inmediato y ponerse en contacto con Colgate para solicitar el cambio, ya sea llamando al 800 200 510 o completando el formulario disponible en la página web de la empresa, CLIC AQUÍ.