Publicidad
Sernac alerta retiro de pasta de dientes en Chile por efectos adversos Tendencias Cedido

Sernac alerta retiro de pasta de dientes en Chile por efectos adversos

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sernac alerta retiro de pasta Colgate Total Clean Mint en Chile por efectos adversos; llaman a suspender uso y contactar a la empresa.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad voluntaria por parte de la empresa Colgate, respecto a la pasta dental Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, la cual será retirada del comercio de forma inmediata.

La medida se tomó luego de que un estudio realizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil revelara que algunos usuarios presentaron problemas de salud debido a una intolerancia al saborizante del producto.

También te puede interesar:
¿Eres empleador? Esto es lo que debes saber sobre el 1% adicional en las cotizaciones este mes
¿Eres empleador? Esto es lo que debes saber sobre el 1% adicional en las cotizaciones este mes
Nueva propuesta para el sistema de subsidios habitacionales apunta a fortalecer el ahorro
Nueva propuesta para el sistema de subsidios habitacionales apunta a fortalecer el ahorro

De acuerdo con el Sernac, en Chile hay 2.375.400 unidades importadas, de las cuales 1.598.626 ya estarían en manos de consumidores. Los lotes afectados corresponden a:

  • TP COLG Total Clean Mint 75ml – SKU 61046467

  • TP COLG Total Clean Mint 150ml – SKU 61046468

  • TP Colgate Total Clean Mint 30g – SKU 61047114

  • MTB-COL TRV KIT – SKU 61048070

El Sernac hizo un llamado a la ciudadanía: quienes tengan en su hogar alguno de los productos mencionados deben suspender su uso de inmediato y ponerse en contacto con Colgate para solicitar el cambio, ya sea llamando al 800 200 510 o completando el formulario disponible en la página web de la empresa, CLIC AQUÍ.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad