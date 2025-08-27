Anuncian fecha y recorrido del Paris Parade 2025, la edición más extensa en su historia

En el marco de la conmemoración de sus 125 años, Paris anunció el regreso del desfile navideño más grande de Sudamérica. Esta edición 2025 del Paris Parade se convertirá en la más extensa de su historia, y una vez más se proyecta para reunir a miles de personas para disfrutar de un espectáculo gratuito en el espacio público.

Este año se realizará el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas, con un recorrido que se extenderá desde Av. Providencia -altura Metro Salvador- para continuar a lo largo de la Alameda pasando por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, donde el público podrá disfrutar en toda su extensión del desfile, hasta el punto de cierre en Alameda – altura La Moneda. El evento nuevamente será producido por Romero & Campbell.

Guiados por la consigna “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”, este año el evento presentará un desfile de 13 globos gigantes de los personajes más queridos del imaginario infantil y la cultura popular. Las familias podrán disfrutar del paso de personajes como el joven aprendiz de magia Harry Potter, la curiosa Bluey, el ingenioso Bugs Bunny, la traviesa Kuromi, el veloz Sonic, el navideño reno Ralf, y más. Junto a ellos, se sumarán las tradicionales comparsas, música en vivo y otras sorpresas que se darán a conocer más cerca de la fecha.

“Cada año buscamos superar la calidad artística del evento y generar la mejor experiencia posible para todos los asistentes. Paris Parade es el regalo de Paris para la comunidad y este 2025 será una versión especialmente emotiva y significativa ya que celebramos 125 años. Con este evento volvemos a encontrarnos con las familias y las personas en torno a un mensaje de esperanza y que va en línea con nuestro propósito de contribuir a un mundo mejor”, señaló la gerenta de clientes y sostenibilidad de Paris, Fernanda Kluever,

Además de ser una experiencia cultural, artística y festiva, Paris Parade nuevamente será una plataforma para visibilizar el compromiso de Paris con acciones concretas orientadas a promover una sociedad respetuosa con el entorno. En este sentido, y a partir de un reporte de impacto elaborado en su edición anterior, este año Paris Parade abordará indicadores sociales y medioambientales, como la gestión de residuos, la reutilización de materiales y fomentando el uso del transporte público y otros medios de transporte sostenibles, en base a herramientas de análisis avanzado de datos.