Felices Fiestas Patrias: Stephanie Vaquer se corona campeona mundial de la WWE

En plenas celebraciones de Fiestas Patrias, Chile sumó un logro deportivo internacional: Stephanie Vaquer se convirtió en campeona mundial de la WWE.

La luchadora chilena, conocida como “La Primera”, venció a la japonesa Iyo Sky en un combate disputado en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Estados Unidos. Con esta victoria, se transformó en la primera representante nacional en obtener un título mundial en la mayor empresa de lucha libre del mundo.

Oriunda de San Fernando, Vaquer ya había inscrito su nombre en la historia al transformarse en la primera bicampeona de NXT, la marca de desarrollo de WWE. Ahora, con su consagración en el elenco principal, se alza como referente indiscutida del wrestling femenino internacional.

El combate fue intenso y dinámico, y según los asistentes, encantó a los miles de fanáticos presentes. El triunfo posiciona a Vaquer como pionera para las futuras generaciones de luchadores chilenos y marca un hito en la presencia nacional en espectáculos deportivos globales.