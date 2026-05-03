Canciller viaja a California para captar inversión tecnológica y tender puentes con Silicon Valley

El canciller Francisco Pérez Mackenna viajará a California con una agenda centrada en impulsar la inversión tecnológica de Estados Unidos en Chile, en una señal de que el Gobierno busca instalar el tema como una prioridad en su política exterior económica. La gira contempla actividades en Los Ángeles y San Francisco, y será realizada junto a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

Según informó La Tercera, en Los Ángeles, el ministro participará en una conferencia junto a expertos en tecnología, finanzas, competitividad y liderazgo. Luego, en San Francisco, sostendrá reuniones con ejecutivos de Silicon Valley, incluyendo representantes de Nvidia, Apple, Google, Meta y Cisco, en una ronda de contactos orientada a abrir espacio para nuevas inversiones y alianzas.

La ofensiva se inserta en el proyecto Choose Chile, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende mostrar las ventajas competitivas del país, reforzar vínculos con empresas ligadas a la inteligencia artificial y generar compromisos de inversión en áreas como tecnología, energía, minería e industria.

Según lo planteado por el canciller, la apuesta no solo busca atraer capital, sino también reducir brechas con economías desarrolladas y avanzar en componentes más complejos de la relación económica, como transferencia tecnológica, acceso a conocimiento y formación de capacidades. La idea, sostuvo, es que Chile no se limite a exportar recursos, sino que también pueda proyectarse como proveedor de servicios, conocimiento y tecnología.

En ese contexto, Pérez Mackenna afirmó que la instalación de más empresas tecnológicas estadounidenses en Chile fortalecería áreas como investigación y desarrollo en inteligencia artificial, conectividad y centros de datos. En esa línea, resumió la aspiración del Gobierno con una frase que busca fijar el tono de la gira: convertir al país en un polo tecnológico regional.

La agenda se apoya también en un dato estructural de la relación bilateral: Estados Unidos es hoy el segundo mayor inversionista extranjero en Chile por stock de inversión, con US$29.455 millones, y en el último tiempo varias compañías ya han instalado centros de datos en el país. Sobre esa base, la gira apunta a profundizar una relación que el Ejecutivo quiere mover desde la inversión tradicional hacia sectores de mayor sofisticación tecnológica.