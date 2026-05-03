Quiroz admite fallas en explicación de oficios y apunta a problemas de diseño en programas sociales

En el marco de la polémica generada por los oficios enviados por parte del Ministerio de Hacienda a las distintas carteras, como parte del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el ministro Jorge Quiroz reconoció que enfrentó una semana donde “claramente ha habido que salir a explicar mejor las cosas”, lo que calificó como una “falencia”.

En conversación con Estado Nacional, el jefe de las finanzas públicas señaló que a pesar de la necesidad de comunicar con claridad el objetivo de los oficios, el “norte no cambia”.

“Los gastos están fuera de control, esa es la situación que hemos heredado. Y eso confirma la absoluta necesidad de hacer una racionalización del gasto público. Yo le quitaría el adjetivo social, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que el tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello”, dijo.

En esa línea, Quiroz reiteró que el cuerpo del oficio es el inicio de un diálogo para preparar la Ley de Presupuesto y que, precisamente, el documento indica que “cada ministerio tiene que respetar las leyes y los compromisos contractuales existentes. Por lo tanto, todas las leyes, PGU, Junaeb, son leyes existentes que deben ser respetadas”.

El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que la primera fase del ajuste fiscal ya está traducida en decretos operativos, con un ajuste del orden de 1,7 billones de pesos. Y que ese decreto “nació primero con un oficio”.

“Es un oficio que es el comienzo del proceso, donde se le dice a los ministerios nuestro objetivo es recortar los gastos al 3% respecto de la ley de presupuesto existente. Por favor, busque dónde recortar y sugerimo una metodología. (…) A partir de eso nacen una serie de diálogos que se enmarcan en el oficio y que permiten que los ministerios conversen con la Dirección del Presupuesto y como resultado de eso algunos logran el 3%, algunos logran más del 3%, otros logran menos, y eso una vez que se conforma, se transforma en decreto”, aclaró.

En consecuencia, Quiroz explicó que el oficio respecto al Presupuesto 2027, “es la primera parte del proceso que conduce a la formulación” del mismo.

“Lo que establece el oficio es una metodología. ¿Qué es lo que dice en particular? Voy a traducirlo a un lenguaje coloquial: hay un cambio en la manera de formular el presupuesto. No nos imaginemos más que lo que se viene haciendo se va a seguir haciendo del mismo modo. Y para eso, pensemos primero en lo que llamamos el presupuesto basal, que es el cumplimiento de las leyes y los compromisos contractuales. Eso no se toca. Sobre eso hay gastos adicionales. Y la suma total es lo que se llama la petición total”, señaló.

“Amamos la PGU, no se va a tocar”

Respecto a la solicitud de reducción del 15% a la Pensión Garantizada Universal, la autoridad enfatizó que “una cosa es la ley otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley”, por lo que “estos oficios llaman a examinar cómo se están haciendo las cosas”.

“Cuando se evalúa un programa, se ve todo el diseño, y se ve dónde puede haber vacíos. Estas son evaluaciones que ha hecho la Dipres en el pasado. Entonces, cuando se junta todo eso y el diseño reiterativamente muestra posibles luces rojas, entonces se pone una tabla referencial. (…) Se dice por favor examine estos programas, porque la Dirección del Presupuesto ha encontrado repetidas veces que aquí hay problemas”, agregó.

Quiroz además respondió a las eventuales negativas de los ministros a recortar determinados programas, como ya lo manifestó el ministro de Vivienda Iván Poduje, ante lo cual señaló que las autoridades tendrían que revisar otros aspectos a recortar en miras a cumplir el objetivo del ajuste.

“Al final del día hay una restricción presupuestaria y los recursos son escasos. Y es un objetivo de este Gobierno, el reordenamiento de las cuentas fiscales y recuperar el cuidado por la hacienda pública. Y en eso estamos. Recordemos que esta es una decisión presidencial. O sea, aquí el que manda el Gobierno es el Presidente de la República”, sentenció.

Consultado sobre las declaraciones de Iván Poduje y su oposición a los recortes indicados por Hacienda, responden a un acto de indisciplina, Quiroz señaló que no es a él a quien le corresponde decir si hay disciplina o no. “El Presidente tiene una forma de llevar las cosas. Yo soy leal al presidente, le respondo al presidente. Y tengo mi línea, y vamos a seguir trabajando, porque ese es el mandato”, añadió.

Respecto al revuelo que han causado los recortes en el Ministerio de Justicia -y que afectó a Gendarmería con 17 mil millones de pesos y una rebaja del 9% a la Subsecretaría de Derechos Humanos – Quiroz reiteró que responde a decretos conversados con cada ministerio, por lo que el detalle del impacto debe ser explicado por el jefe de cada cartera.

La polémica por el concepto “descontinuar”

En relación a las interpretaciones del concepto “descontinuar” utilizado en los oficios sobre el Presupuesto 2027, el ministro de Hacienda hizo referencia a su uso en el informe de la Comisión Asesora para la Reducción del Gasto Público, durante la administración del exministro Mario Marcel.

En ese sentido, explicó que la “descontinuación es una distinción entre lo que es la política y el programa”. Donde la política está definida por una ley que no se puede cambiar y el programa es el conjunto de acciones y procesos para llevar a cabo esa ley.

“Cuando se habla de descontinuar es que el programa en sí tiene problemas de diseño de tal naturaleza que quizás sea bueno cambiar esa forma de hacerlo y hacerlo de otra manera”, insistió.

Asimismo, enfatizó que como Ejecutivo están “haciendo algo que es inusual, que es adelantarnos 5 a 10 años a lo que puede ocurrir”. Esto a propósito del impacto en la inflación y el alza en las bencinas tras las modificaciones al Mepco.

“Estamos actuando porque esto es parte del programa del Presidente Kast. Y nos damos perfectamente cuenta como cualquier economista que la solución final de esto es el crecimiento. Pero nos encontramos con esta piedra que tenemos que ir resolviendo. Hay que ir combinando lo que es el ajuste y eso es precisamente para cuidar los beneficios sociales. Generar más empleo”, declaró.