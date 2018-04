Dos estudiantes de la Escuela Básica Pacífico de Playa Ancha, Yury Duran y Giacomo Silva, y Cata, personificada por María Fernanda Palominos, son los protagonistas de la realización audiovisual, que busca vincular el conocimiento científico con la vida cotidiana y motivar de una manera entretenida a niños, jóvenes y público general.

A través de la sección País Cultural, este fin de semana se exhibirá el capítulo: “Un motor simple”, que contará además con la participación del Rector de UV, Aldo Valle, quien realizó una conversación con niños en los troles de Valparaíso. También, a las 3:30 de la madrugada, se mostrará el video “Guateros mágicos”, en el que Cata, junto a sus amigos Yury y Giaco, ayudan a los pescadores de Caleta el Membrillo. Ambos capítulos se repetirán el día domingo, a las 18:30 horas, y a la 1:30 de la madrugada.

"Como directora general de la serie, estoy muy orgullosa de los resultados. Los videos son lindos y entretenidos gracias en gran parte a "Cata", Yury y Giaco. Ellos son bacanes”, comentó la científica.

Serie audiovisual

Esta serie audiovisual del CINV y CONICYT, a través de su Programa Explora, es el complemento del libro –del mismo nombre- que fue publicado el año 2014 mediante el programa de divulgación científica “Ciencia Al Tiro”, ideado y dirigido por la Dra. Kathleen Whitlock.e

“Cada capítulo dura aproximadamente seis minutos y medio, y están orientados a un público a partir de sexto básico. Además, junto a los niños protagonistas, participa la estudiante de doctorado en Neurociencia, María Fernanda Palomino”, señala.

Tanto el libro y la serie presentan un recorrido con actividades cotidianas por las calles de Valparaíso, logrando aprendizajes significativos sobre fabricación de brújulas y termómetros, motores eléctricos no contaminantes, , energía solar, sistemas de acuaponía, guateros caseros para evitar el problema de las manos frías y la producción de biogás, entre otros proyectos.

La neurobióloga de la Universidad de Valparaíso destacó que todos aquellos que deseen indagar más en cada uno de los proyectos y tener mayor información sobre las problemáticas planteadas, podrán acceder a una plataforma digital en red que complementará los videos entregando mayores contenidos.

Recorrido por el Puerto

El programa se grabó en distintos lugares de la Región de Valparaíso como el Parque Nacional La Campana, Curauma y Quintay, entre otros.

“Mediante un recorrido por Valparaíso queremos transmitir lo interesante, entretenida y cotidiana, que es la ciencia. Un tópico que atraviesa a “La Alegría de la Ciencia”, es el interés por conocer y resolver fenómenos que atañen al propio Valparaíso. “¿Por qué los trolebuses no tiran humo si también tienen un motor?”, se preguntan los protagonistas, dando pie a una práctica actividad para fabricar un motor con imanes, señala la Dra. Whitlock.

Asimismo, los niños se incomodan por el olor que despide una pila de verduras en descomposición, en las cercanías del Cerro Alegre, señalando: “¿Qué hace la naturaleza con esta basura orgánica?”. En este último caso, su interrogante es llevada a un taller para aprender a fabricar “compost”, es decir, abono de alta calidad generado con residuos orgánicos domésticos.

En otro capítulo, los niños se inquietan por las frías manos que los pescadores de la caleta El Membrillo traen después de una jornada de pesca, comentando si acaso, sería posible tener guateros transportables para ellos. Por su puesto, su inquietud no queda en el aire, mostrándole cómo hacer este práctico calentador, que cambia su temperatura debido a reacciones químicas y procesos de energía térmica

Además de los protagonistas habituales de cada cápsula “La Alegría de la Ciencia” contó con la participaron de científicos, y otros profesionales, En el capítulo “Motor Simple: Para ponerse las pilas”, el rector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle apoya la realización del proyecto a difundir y el Dr. Cristian Clafún, estudiante de doctorado ayuda con la brujula en Parque Nacional La Campana.. Por su parte, el doctor John Ewer, investigador del CINV, colabora en el taller “El termómetro: Caliente, caliente como el agua ardiente”.

Programa “Ciencia Al Tiro”

A partir de 2008 Kathleen Whitlock creó el proyecto “Ciencia Al Tiro”. Junto a un grupo de estudiantes de doctorado comenzaron a implementar talleres didácticos para estudiantes de séptimo básico de las escuelas más vulnerables de Valparaíso, específicamente establecimientos públicos de Cerro Playa Ancha.

El programa de extensión desarrollado buscaba fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. “Diseñamos talleres prácticos donde los estudiantes aprendieron sobre la ciencia a través de la realización de experimentos y la construcción de proyectos. Así nació “Ciencia Al Tiro”, desde entonces hemos realizado más de treinta talleres de este tipo y con ayuda de psicólogos escogimos aquellos que son más atractivos para los estudiantes, y éstos son lo que aparecen en “La Alegría de la Ciencia”.

Ciencia entretenida

La idea de movimiento y contacto con el entorno, se hacen presente en “La Alegría de la Ciencia”. Como lo indica su creadora, “lo más importante, es transmitir el concepto de que la ciencia es bacán, que está en todas partes y en todo lo que hacemos, porque todos somos científicos. No queremos reflejar la figura de un niño aburrido y sentado copiando datos, que es algo que siento, constituye un problema de la educación en Chile. Junto a ello, me interesa mostrar que la ciencia no solo está hecha por hombres con delantal blanco, sino también por mujeres”, finalizó Kathleen Whitlock.