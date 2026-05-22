Exministro Aróstica y “turbazo” sufrido en su domicilio: “Eran ellos o mi gente”

El expresidente y exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, entregó este viernes su testimonio tras el violento “turbazo” que sufrió en su vivienda en San Miguel, hecho que terminó con un delincuente fallecido y varios heridos.

El exintegrante del TC también resultó lesionado durante el enfrentamiento, al igual que uno de sus hijos.

Tras el ataque, Aróstica aseguró que la situación de inseguridad en el país alcanzó un nivel crítico. “Ya no puede continuar esta situación de inseguridad en que estamos sumidos todos los chilenos. Aquí no tiene distinción de que este es una exautoridad, le puede pasar a cualquiera”, afirmó.

El exministro describió el actuar del grupo de asaltantes como una operación altamente organizada y violenta. “Hay que asumir ya que hay gente que tiene armamento de distinto calibre”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “una operación casi comando (…) o sea, ya no es un turbazo de gente necesitada”.

Aróstica también relató detalles del intercambio de disparos ocurrido durante el asalto. “Calculo yo que hay tres armas de parte de ellos, porque yo recibí fuego desde tres direcciones”, señaló.

Asimismo, explicó que utilizó un arma para defenderse y que incluso logró recuperar otra durante el forcejeo. “Yo me defendí con un arma. Lo que pasa es que me robaron otra y yo se la logré quitar al delincuente”, indicó.

Respecto al fallecimiento de uno de los asaltantes, Aróstica aseguró que lamenta el desenlace, aunque defendió su actuar. “Lo lamento, lo lamento. Pero eran ellos o mi gente”, afirmó.

Pese a lo ocurrido, sostuvo que no siente temor, aunque reconoció que solicitará protección adicional. “Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia”, concluyó.

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