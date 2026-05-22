¿Un salvavidas para el Gobierno? Senador Araya (PPD) se abre a apoyar Ley Miscelánea

El senador Pedro Araya (PPD) se abrió a respaldar el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, marcando distancia de parte de la postura adoptada por sectores de la centroizquierda frente a la denominada Ley Miscelánea.

En conversación con Radio 13c, el parlamentario aseguró que está dispuesto a conversar y negociar la iniciativa durante su tramitación en el Senado.

“Lo he dicho en todos los tonos: Yo estoy disponible a conversar; no soy de los que digo ‘esto hay que rechazarlo porque sí’”, señaló.

En esa línea, agregó que espera una exposición clara del Ejecutivo antes de la votación en general. “Yo quiero escuchar una exposición clara del gobierno a qué se va a comprometer antes de la votación en general”, sostuvo.

El senador también advirtió que, si La Moneda intenta imponer el proyecto sin modificaciones, será difícil conseguir apoyos. “Si ellos quieren imponer una idea, va a ser muy difícil que puedan contar con mi voto”, afirmó.

Sin embargo, reiteró que mantiene abierta la posibilidad de llegar a acuerdos. “Estamos disponibles a conversar y, en el marco de la conversación, uno está abierto; yo no le estoy cerrando la puerta de entrada al gobierno”, indicó.

Araya también cuestionó la estrategia política adoptada por sectores del Socialismo Democrático y del Frente Amplio frente a la reforma. “Yo creo que aquí la izquierda y el centroizquierda cometió un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales, sin dimensionar que aquí lo que había que hacer es sentarse a conversar”, sostuvo.

Asimismo, comparó esa posición con la actitud que tuvo Republicanos durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. “Al final del día lo que está ocurriendo es que la centroizquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó Republicanos durante el gobierno del presidente Boric, que le decía que no a todo en la reforma de pensiones”, afirmó.

El parlamentario planteó que aún existen espacios para una negociación si el Gobierno introduce cambios en materias sensibles del proyecto. “Si el gobierno se sienta y hace una propuesta distinta a la que está haciendo hoy, por ejemplo, a la rebaja al impuesto corporativo, que tenga compensaciones (…) perfectamente creo que puede abrir una puerta de negociación”, señaló.

Además, mencionó la necesidad de aclarar el impacto de la reforma en las pequeñas y medianas empresas. “Que exista una explicación clara de qué va a pasar con las pymes”, agregó.

Finalmente, Araya sostuvo que la iniciativa tiene “falencias técnicas” y “problemas políticos”, pero insistió en que todavía es posible alcanzar acuerdos. “Podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos”, concluyó.