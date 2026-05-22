Perra chilena rescatada de un refugio gana el Palm Dog Award en el Festival de Cannes

Yuri, la perra protagonista de La Perra, el nuevo largometraje de la directora chilena Dominga Sotomayor, fue distinguida en el Festival de Cannes con el prestigioso Palm Dog Award, premio que desde 2001 reconoce la mejor actuación canina presentada en el festival.

El Palm Dog se ha convertido en uno de los premios paralelos más queridos y comentados de Cannes, reconociendo a perros que han dejado huella en la historia reciente del cine. Entre sus ganadores más famosos se encuentran Brandy en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y Messi, el border collie de Anatomy of a Fall de Justine Triet,, que posteriormente se transformó en una celebridad internacional y llegó incluso a participar de la temporada de premios de Hollywood.

Presentada en la sección Quinzaine des Cinéastes, La Perra sigue la historia de Silvia, una mujer que vive en una isla del sur de Chile y cuya relación con una perra llamada Yuri despierta heridas profundas y deseos largamente contenidos. La película está inspirada en la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana.

La historia de Yuri trasciende la pantalla. Antes de convertirse en la protagonista de la película, vivía en un refugio de Mirada Animal Chile, organización dedicada al rescate y cuidado de animales abandonados. Durante la preparación del rodaje, se realizó un trabajo en conjunto de adopción por la producción de PLANTA y sus adiestradores, Nicolás Carrillo y Marcela Carrasco quienes estuvieron al cuidado durante todo el proceso hasta su nueva adopción.

El personaje de Yuri en su etapa de cachorra fue interpretado por Tormenta María, una perrita adoptada por un integrante del equipo de producción de la película.

Tras finalizar el rodaje, la producción encontró una nueva familia para Yuri, donde actualmente vive feliz y plena.

La Perra es una producción de PLANTA y RT Features, y tuvo su estreno mundial en Cannes 2026 dentro de la sección Quinzaine des Cinéastes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CinemaChile (@cinemachile)