Ex superintendente de Valores y Seguros por caso LAN-Piñera: “En Estados Unidos tú te vas preso” por este tipo de hechos

Al comentar el caso de la compra de las acciones de LAN por parte de Sebastián Piñera en 2006 y las polémicas grabaciones sobre las transacciones, el ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, aseguró que la solución no pasa por incrementar las penas, como han planteado algunos abogados como el ex fiscal Carlos Gajardo, sino por “hacer más creíble la sanción” y que la ciudadanía sepa que “la sanción va a ser efectivamente cumplida”.

Entrevistado en T13, el conductor Iván Valenzuela le hizo ver que en Estados Unidos este tipo de ilícitos se sancionan con penas de cárcel. “En EEUU tú te vas preso –asumió Larraín. Las penas van a depender del caso. Un caso muy famoso es el de Martha Stewart (un conocido rostro de la televisión), que estuvo 5 meses en la cárcel, tampoco es que se vayan por 70 años. Si esa sanción fuera creíble en Chile cambia bastante la situación de funcionamiento del mercado”.

En la entrevista, Larraín defendió el accionar de la SVS en el caso LAN-Piñera y explicó por qué la entidad desechó en su momento incorporar en el proceso probatorio las polémicas grabaciones –hoy en poder del ex gerente de Banchile Francisco Armanet- que dan cuenta de las instrucciones del entonces director de LAN para la compra de acciones sabiendo de antemano los estados financieros de la compañía.

Larraín señaló que la SVS estuvo en conocimiento de la existencia de una grabación. “Hubo un funcionario que las escuchó y dijo que en lo sustancial no agregaba nada de lo que ya sabíamos: que Sebastián Piñera hizo las compras y cómo las hizo y en ese contexto se decidió que esas pruebas no agregaban nada al procedimiento", señaló.

Larraín insistió en que “en ningún caso” hubo un intento de proteger a Piñera y sostuvo que la SVS trabajó un caso “sólido”, porque “sabíamos a quién teníamos al frente”. “El caso fue exitoso y quedó claro que hubo uso indebido de información que el resto del mercado no tenía, una transacción en condiciones de asimetría de información”, indicó.

“Parecieran que no hubiera ocurrido nada, pero sí pasaron cosas”, añadió, señalando que esto se tradujo, indicó, en una “sanción en un monto fijado súper preciso”, que consistió en “extraer el exceso de ganancia por haber comprado barato y luego haberse enriquecido” y que implicó una multa de $ 360 millones.

La solidez de esta presentación además quedó corroborada, indicó, en tribunales se ganaron todos los recursos presentados por los hermanos Cueto.

Asimismo, a diferencia de otras opiniones, como la del rector de la Universidad Diego Portales Carlos Peña, quien señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer las grabaciones, Larraín aclaró que “no (aporta) en el sentido del procedimiento”, aclarando que el caso está absolutamente prescrito.

Piñera fue sancionado por la SVS en julio de 2007 por infringir el “deber de abstención” estando en conocimiento de información privilegiada, que era lo que podría probar la Superintendencia en las condiciones que existía en ese momento. Sin embargo, no fue sancionado por uso de información privilegiada. Al respecto, Larraín señala que hoy en día la Comisión de Mercado Financiero tiene más atribuciones para probar dicho ilícito.