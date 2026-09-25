Mercenarios del Bot: investigación demuestra que método Cerimedo sí se aplicó en elecciones en Chile

Una investigación de El Mostrador, realizada junto a analistas de Social Listening, concluyó que durante los meses previos y a lo largo de la campaña presidencial de 2025, se aplicó en Chile el llamado “método Cerimedo”: mecanismos de amplificación artificial de contenidos en la discusión pública digital.

El análisis se concentró en las reacciones –reposteos y comentarios– que generaron en X las publicaciones de tres de los trolls más reconocidos por iniciar la propagación de “mensajes tóxicos” durante el año electoral.

Los resultados muestran patrones de amplificación artificial y sistemática de sus publicaciones. Entre enero y diciembre de 2025, los especialistas analizaron 92.296 interacciones asociadas a esos tres usuarios.

De las 18.517 cuentas analizadas que los seguían, 1.261 tienen menos de 10 seguidores; 2.171 reaccionan exclusivamente a los mensajes de las cuentas madres o trolls; y 898 fueron creadas durante 2025 y 2026. Al cruzar varios de estos comportamientos poco habituales, cerca del 7% de las cuentas reúne características compatibles con bots o cuentas inauténticas, según los especialistas.

A partir de esos antecedentes, los expertos estiman que habría al menos 1.300 bots –o cuentas automatizadas que repostean y comentan– reaccionando de manera coordinada para amplificar los mensajes de las tres cuentas analizadas.

Con esos datos, sostienen que “sí habría existido un sistema que artificialmente transformó mensajes ‘tóxicos’ en trending topic”. Y agregan que “hubo un mecanismo que generó de forma artificiosa agenda, y que afectó de manera automatizada el debate público que mantuvimos en tiempos de campaña”.

Si quieres conocer todos los detalles de esta investigación de El Mostrador junto a analistas expertos, revisa Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar.

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